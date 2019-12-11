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Лукашенко: У нас мусульман не обижают!

12.12.2019 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Татарстан нацелен на развитие двусторонних отношений с Беларусью. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил сегодня на встрече с Александром Лукашенко.

Рустам Минниханов поблагодарил белорусскую сторону за оказанное гостеприимство. 

"Приезжая в вашу прекрасную страну, каждый раз получаем массу эмоций", - заявил Минниханов. 

По его словам, сегодня делегация посетила Белорусский автомобильный завод, где ознакомилась с продукцией. "Здесь уже выпускают самосвалы грузоподъемностью 450 т - в мире такого нет. Это уникальнейшее производство", - поделился он впечатлениями.

Накануне Рустам Минниханов встретился с активом татарской общины в Беларуси и посетил Минскую соборную мечеть. 

"Свыше семи тысяч татар проживают здесь. Они рассказывали о своей жизни и очень довольны динамикой развития страны. В то же время они сохранили свою самобытность", - заявил президент Татарстана.

"У нас мусульман не обижают!" - заметил Александр Лукашенко.

"Наоборот, многим надо позавидовать таким условиям", - заметил Минниханов.

"Эти люди - золото. Они никогда меня не подводили. Никогда", - продолжил Лукашенко.

"И не подведут", - заверил руководитель Татарстана.
 
 
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Татарстан нацелен на развитие двусторонних отношений с Беларусью. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил сегодня на встрече с Александром...
 
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