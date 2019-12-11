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Лукашенко: У нас мусульман не обижают!
Источник материала: Партизан
Татарстан нацелен на развитие двусторонних отношений с Беларусью. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил сегодня на встрече с Александром Лукашенко.
Рустам Минниханов поблагодарил белорусскую сторону за оказанное гостеприимство.
"Приезжая в вашу прекрасную страну, каждый раз получаем массу эмоций", - заявил Минниханов.
По его словам, сегодня делегация посетила Белорусский автомобильный завод, где ознакомилась с продукцией. "Здесь уже выпускают самосвалы грузоподъемностью 450 т - в мире такого нет. Это уникальнейшее производство", - поделился он впечатлениями.
Накануне Рустам Минниханов встретился с активом татарской общины в Беларуси и посетил Минскую соборную мечеть.
"Свыше семи тысяч татар проживают здесь. Они рассказывали о своей жизни и очень довольны динамикой развития страны. В то же время они сохранили свою самобытность", - заявил президент Татарстана.
"У нас мусульман не обижают!" - заметил Александр Лукашенко.
"Наоборот, многим надо позавидовать таким условиям", - заметил Минниханов.
"Эти люди - золото. Они никогда меня не подводили. Никогда", - продолжил Лукашенко.
"И не подведут", - заверил руководитель Татарстана.
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Татарстан нацелен на развитие двусторонних отношений с Беларусью. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил сегодня на встрече с Александром...
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