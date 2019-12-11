Источник материала: Soligorsk News



Солигорчанам – о новогодних деревьях. Почем нынче ёлки? ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ В КУРСЕ!!! Автор: Эдуард Кидяев.

Новый год не за горами. И у каждого в доме скоро появится зелёная новогодняя ель — непременный праздничный атрибут. Некоторые предпочитают искусственные новогодние деревья. Но что может быть лучше, чем живая ель, с её неповторимым хвойным ароматом. Сколько же в Солигорске и Солигорском районе придётся отдать за елку. Итак, главный символ праздника солигорчанам поставляет Старобинский лесхоз.

В ассортименте будут представлены живые ели разных размеров, а их стоимость будет зависеть от высоты дерева:



до 0,5 метра – 8 рублей.

0,6-1 метр – 10 рублей.

1,1-2 метра – 15 рублей.

2,1-3 метра – 25 рублей.

3,1-4 метра – 40 рублей.



По таким ценам будут продавать новогодние деверья для населения. А вот для организаций стоимость будет от 10 до 250 рублей. Максимальная высота предлагаемой лесхозом ели — 7 метров.



При желании на ёлочных базара можно купить также новогодние букеты за 7 рублей, а также елки в деревянных кадках (от 75 до 80 рублей). Ожидает и небольшое новшество. В этом году можно будет приобрести подставку для живых деревьев, которая будет стоить 7 рублей.







Елочные базары начнут свою работу с 23 декабря. Елки можно будет купить в течение всей недели, даже в предновогодний день 31 декабря 2019 года.



ГДЕ И КОГДА КУПИТЬ?



-г. Солигорск, ул. Ленина, район магазина «Универмаг «Солигорск», пешеходная зона — с 10.00 до 20.00.



-г. Солигорск, ул. Октябрьская, площадка в районе ресторана быстрого обслуживания «Гудзон» — с 10.00 до 20.00.



-г. Солигорск, ул. Л. Комсомола, остановка в районе магазина «ГРИН» — с 10.00 до 20.00.



-г. Солигорск, рынок Октябрьский — с 10.00 до 15.00.







КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ ВЫРУБКУ?



В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и кустарников в лесах первой группы лесного фонда, в отношении граждан может быть наложен штраф от 5 до 50 базовых величин, индивидуальных предпринимателей — от 20 до 200 баз. вел., а юридических лиц — от 50 до 300 баз вел.



Что же касается штрафов в остальных лесах лесного фонда за аналогичные нарушения они предусмотрены до 30 базовых величин для граждан, от 10 до 150 — для индивидуальных предпринимателей и от 50 до 300 б.в. для юрлиц. Кроме того, за каждое срубленное новогоднее дерево диаметром у пня до 12 см виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере от 0,1 до 0,2 б.в. в зависимости от места совершения нарушения, а так же стоимость самого дерева при невозможности его изъятия — 1 базовую величину.







Приходите с 23 декабря за новогодними атрибутами! Предпраздничного ожидания Нового года. Праздник уже совсем скоро.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.