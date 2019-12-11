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Солигорчанам – о новогодних деревьях. Почем нынче ёлки? ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ В КУРСЕ!!!

12.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 декабря 2019 20:13 2313

Солигорчанам – о новогодних деревьях. Почем нынче ёлки? ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ В КУРСЕ!!!

Автор: Эдуард Кидяев.

Новый год не за горами. И у каждого в доме скоро появится зелёная новогодняя ель — непременный праздничный атрибут. Некоторые предпочитают искусственные новогодние деревья. Но что может быть лучше, чем живая ель, с её неповторимым хвойным ароматом. Сколько же в Солигорске и Солигорском районе придётся отдать за елку. Итак, главный символ праздника солигорчанам поставляет Старобинский лесхоз.

Солигорчанам – о новогодних деревьях. Почем нынче ёлки? ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ В КУРСЕ!!!

В ассортименте будут представлены живые ели разных размеров, а их стоимость будет зависеть от высоты дерева:

до 0,5 метра – 8 рублей.
0,6-1 метр – 10 рублей.
1,1-2 метра – 15 рублей.
2,1-3 метра – 25 рублей.
3,1-4 метра – 40 рублей.

По таким ценам будут продавать новогодние деверья для населения. А вот для организаций стоимость будет от 10 до 250 рублей. Максимальная высота предлагаемой лесхозом ели — 7 метров.

При желании на ёлочных базара можно купить также новогодние букеты за 7 рублей, а также елки в деревянных кадках (от 75 до 80 рублей). Ожидает и небольшое новшество. В этом году можно будет приобрести подставку для живых деревьев, которая будет стоить 7 рублей.

Солигорчанам – о новогодних деревьях. Почем нынче ёлки? ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ В КУРСЕ!!!

Елочные базары начнут свою работу с 23 декабря. Елки можно будет купить в течение всей недели, даже в предновогодний день 31 декабря 2019 года.

ГДЕ И КОГДА КУПИТЬ?

-г. Солигорск, ул. Ленина, район магазина «Универмаг «Солигорск», пешеходная зона — с 10.00 до 20.00.

-г. Солигорск, ул. Октябрьская, площадка в районе ресторана быстрого обслуживания «Гудзон»с 10.00 до 20.00.

-г. Солигорск, ул. Л. Комсомола, остановка в районе магазина «ГРИН» — с 10.00 до 20.00.

-г. Солигорск, рынок Октябрьскийс 10.00 до 15.00.

Солигорчанам – о новогодних деревьях. Почем нынче ёлки? ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ В КУРСЕ!!!

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ ВЫРУБКУ?

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и кустарников в лесах первой группы лесного фонда, в отношении граждан может быть наложен штраф от 5 до 50 базовых величин, индивидуальных предпринимателей — от 20 до 200 баз. вел., а юридических лиц — от 50 до 300 баз вел.

Что же касается штрафов в остальных лесах лесного фонда за аналогичные нарушения они предусмотрены до 30 базовых величин для граждан, от 10 до 150 — для индивидуальных предпринимателей и от 50 до 300 б.в. для юрлиц. Кроме того, за каждое срубленное новогоднее дерево диаметром у пня до 12 см виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере от 0,1 до 0,2 б.в. в зависимости от места совершения нарушения, а так же стоимость самого дерева при невозможности его изъятия — 1 базовую величину.

Солигорчанам – о новогодних деревьях. Почем нынче ёлки? ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ В КУРСЕ!!!

Приходите с 23 декабря за новогодними атрибутами! Предпраздничного ожидания Нового года. Праздник уже совсем скоро.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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4 декабря 2019 20:13 2313 Солигорчанам – о новогодних деревьях. Почем нынче...
 
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