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Умницы-красавицы и не комсомолки! Посмотрите на новое правительство Финляндии

12.12.2019 15:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фотография нового правительства Финляндии стала вирусной.



Слева направо: министр образования Ли Андерссон (32 года), министр финансов Катри Кулмуни (32 года), премьер-министр Санна Марин (34 года), министр внутренних дел Мария Охисало (34 года).

Напомним, 34-летняя Марин стала самым молодым премьер-министром в мире. 

Новое правительство Финляндии уже окрестили «женской пятеркой».
 
 
Ссылка на источник 24
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Фотография нового правительства Финляндии стала вирусной.
 
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