|
Глава «А-100» Центер выкупил актив «Ждановичей». Зачем он ему?
Источник материала: KYKY>
Глава группы компаний «А-100 Девелопмент» Александр Центер рассказал о сделке, которую заключил с торговым домом «Ждановичи». «А-100» выкупила Завод современных бетонных конструкций – раньше он контролировался бизнесменом Виталием Курило, владельцем франшизы KFC в Беларуси. Центер назвал сделку «одной из крупнейших в стране»,
Зачем «А-100» понадобился целый завод?
Завод современных бетонных конструкций находится под Минском (Хатежино). Переговоры о его покупке «А-100» вела целый год. Центер объяснил решение купить предприятие, чтобы строить быстрее и эффективнее. Как
Теперь от завода ждут, что он обеспечит застройщику 180 тысяч квадратных метров жилья в год. Возможно, в будущем «А-100» станет изготавливать железобетонные конструкции для заказчиков. При этом компания не отрекается от других ДСК, с которыми сотрудничает. Хоть и будет производить панели сама для себя. Однако требования к другим заводам повысятся.
А во сколько обошёлся завод для «А-100»?
Сумму сделки держат в секрете. Ее не имеют права раскрывать еще три года, но легко догадаться, что деньги немаленькие: горизонт окупаемости – десять лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)