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Глава «А-100» Центер выкупил актив «Ждановичей». Зачем он ему?

12.12.2019 16:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Глава группы компаний «А-100 Девелопмент» Александр Центер рассказал о сделке, которую заключил с торговым домом «Ждановичи». «А-100» выкупила Завод современных бетонных конструкций – раньше он контролировался бизнесменом Виталием Курило, владельцем франшизы KFC в Беларуси. Центер назвал сделку «одной из крупнейших в стране», пишет TUT.by.

Зачем «А-100» понадобился целый завод?

Завод современных бетонных конструкций находится под Минском (Хатежино). Переговоры о его покупке «А-100» вела целый год. Центер объяснил решение купить предприятие, чтобы строить быстрее и эффективнее. Как добавляет издание Office Life, оборудование завода роботизировано. Застройщик надеется, что это позволит ему отойти от типовых решений  и создавать дома с небанальной архитектурой, новыми планировочными решениями, разными типами квартир и функциональными пространствами за их пределами.

Теперь от завода ждут, что он обеспечит застройщику 180 тысяч квадратных метров жилья в год. Возможно, в будущем «А-100» станет изготавливать железобетонные конструкции для заказчиков. При этом компания не отрекается от других ДСК, с которыми сотрудничает. Хоть и будет производить панели сама для себя. Однако требования к другим заводам повысятся.

А во сколько обошёлся завод для «А-100»?

Сумму сделки держат в секрете. Ее не имеют права раскрывать еще три года, но легко догадаться, что деньги немаленькие: горизонт окупаемости – десять лет.

Читайте по теме: «Я расчётливый и мерзкий тип, как все дельцы». Глава «А-100» Александр Центер — о бизнесе, убытках и безысходности

 
 
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Глава группы компаний «А-100 Девелопмент» Александр Центер рассказал о сделке, которую заключил с торговым домом «Ждановичи». «А-100» выкупила Завод современных...
 
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