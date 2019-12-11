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Легкие города. Как сделать озеленение доступным, понятным, незатратным

12.12.2019 15:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Легкие города. Как сделать озеленение доступным, понятным, незатратным
Фото из открытых источников

Читательских историй, касающихся озеленения, много, и все они разные. Есть крик души о том, что «коммунальщики» после капремонта уничтожили все деревья и кустарники, оставив пустырь, и компенсационных посадок не предвидится. Есть мнение о том, что лучше спилить «ненужные деревья» и построить парковки, «потому что некуда ставить машины». Есть товарищество собственников, где люди, не дожидаясь помощи извне, за собственные средства озеленили двор и соседнюю улицу. Есть пенсионерка, которая во всех своих бедах винит разросшееся около дома дерево и требует его спилить…

А история минчанина Егора ПЕТРОВА началась с того, что рядом с его домом начали строить метро, в связи с чем сквер и липовая аллея подлежали вырубке.

- Я обратился в районный «Зеленстрой», спросил, можно ли спасти деревья, пересадить. Там сказали: деревья возрастные, поэтому пересаживать не будут, а кустарники проще посадить новые, - рассказывает собеседник «АиФ» о том, как стал вникать в тему озеленения. - Тогда мы с женой распечатали листовки, расклеили по району и организовали людей для пересадки 23 кустарников, которые сейчас в нашем дворе. Интересно также, что сказали о компенсационных посадках: вырубают деревья у нас под окнами, а саженцы посадят где-то в Курасовщине. Нам-то от этого не легче.

Потом родилась идея проекта «Легкие города». Как говорит Егор Петров, наши города недостаточно озеленены, а гражданам, чтобы самоорганизоваться для решения этой проблемы и разобраться во всех сложностях, не хватает знаний и навыков. Поэтому цель проекта - просвещать и помогать тем, кто захочет заняться озеленением.

Легкие города. Как сделать озеленение доступным, понятным, незатратным Вертикальное озеленение сада: конструкции из арки, перголы

Надо просвещать

- Просветительская миссия по этой теме очень сложная. Как вы планируете достучаться до тех людей, которые считают, что от деревьев никакой пользы? Которых раздражают листья, требующие уборки, а никто этого делать не хочет?

- В открытом доступе можно найти много информации о том, что ухудшение здоровья городских жителей, особенно тех, которые живут вблизи автомобильных дорог, в немалой степени зависит от места проживания. Также, по данным «Carbon Monitoring for Action» (CARMA), 4 белорусских города попали на карту самых загрязненных городов мира - это Гомель, Жлобин, Минск, Могилев. Есть и карта УП «Минскградо», где красным цветом выделены наиболее загрязненные районы. 

Но проблему можно решить, если заниматься озеленением! Я столкнулся с тем, что некоторые люди действительно не знают элементарных вещей. Например, что зеленые насаждения благоприятно влияют на чистоту воздуха. Кроме того, что они выделяют кислород, деревья поглощают твердые частицы и вредные вещества; «осаждают» пыль; сохраняют воду в почве, благодаря чему она не пересыхает; выделяют фитонциды. Доказано, что в парках благодаря деревьям содержится в 200 раз меньше бактерий, чем в обычном пространстве. По данным западноевропейских экспертов, при правильной посадке деревьев можно экономить до 20-50% на отоплении помещений в зимнее время и кондиционировании летом. Также по статистике в зависимости от степени озеленения температура в тени деревьев в жару на 2-8 градусов ниже, чем на солнцепеке, а еще зеленые насаждения защищают от ультрафиолета...

Люди, правда, этого не знают, поэтому нужна просветительская миссия.

Легкие города. Как сделать озеленение доступным, понятным, незатратным
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Мало посадить, нужно вырастить

- Кого-то, возможно, останавливают трудности, с которыми придется столкнуться при согласовании посадок.

- Наш проект и ставит целью сделать всю информацию об озеленении понятной и доступной. Чтобы никто не боялся: мол, посажу дерево, а меня потом оштрафуют, потому что ошибся на полметра. Для этого нужно аккумулировать все требования к посадкам: расстояние от деревьев и кустарников до дома и коммуникаций; с какими организациями необходимо пройти согласование; какие зеленые насаждения лучше всего высаживать. Для этого мы разрабатываем мобильное приложение, которое оптимизирует все ресурсы. Оно объединит желающих заниматься озеленением жителей, поможет выявлять нуждающиеся в озеленении места, будет фиксировать осуществленные посадки, вызывать созданный справочник, дающий всю информацию об озеленении в доступной форме. Мы хотим создать алгоритм, автоматизированную отправку запросов, чтобы любой человек мог заняться озеленением. Совсем другое дело, когда есть стандартный шаблон письма и не надо штудировать массу документов, чтобы понять, как составлять запрос и кому отправлять. Также очень важно создать положительные примеры озеленения и рассказать о них: что это возможно и не так сложно, как кажется.

Есть еще одна проблема, о которой мало задумываются, и здесь без просветительской работы тоже не обойтись. Часто люди думают, что главное - посадить дерево, а дальше оно будет само по себе расти. Но нет! Чтобы дерево не погибло, что мы и наблюдаем на примере неприжившихся саженцев в городе, за ним нужно ухаживать как минимум год.

Кто-то может сказать: «Зачем мне это? У меня нет времени!» Но 1 раз в день в жару выйти из дому и полить одно деревце вообще не составляет труда! Каждый может этим заняться, это совершенно необременительно. Лично я только этой осенью посадил 16 деревьев. А если в нашей 9,5-миллионной Беларуси каждый человек в течение пяти лет будет сажать хотя бы по одному дереву, то страна прирастет 47 млн 500 деревьев. И не надо сажать десятками. Ты посади одно и вырасти его - в этом будет польза!

Мы хотим соединить всех заинтересованных в озеленении людей: обучать тех, кому не хватает знаний; направлять спонсорскую помощь в нужное русло, определив проблемные районы, нуждающиеся в зеленых насаждениях. Собирать предложения по озеленению, объединять единомышленников. Мы соберём базу всех источников саженцев: если объединить заявки и покупать зеленые насаждения оптом, выйдет намного дешевле. В перспективе организуем как бесплатные, так и платные мероприятия (кому как удобнее), на которых желающие смогут узнать, как размножать растения при помощи черенков - тогда саженцы можно получать практически бесплатно. Планируется и создание склада арендного инвентаря. Ведь лопату не будешь специально покупать, чтобы посадить одно дерево, а когда бесплатно арендуешь на время - это удобно.

Легкие города. Как сделать озеленение доступным, понятным, незатратным
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Что приживется?

- Я так понимаю, вы уже разобрались, какие деревья лучше всего подходят для нашего города?

- Есть перечень зеленых насаждений, рекомендуемый Институтом экспериментальной ботаники НАН Беларуси, с которым мы будем сотрудничать.

Что касается зеленых насаждений, то для нашего города очень хорошо подходят липа мелколистная и каштан обыкновенный, сосна обыкновенная и лиственницы, туя - западная и шаровидная, которые отличаются хорошей приживаемостью и устойчивы к загрязнениям. Из кустарников замечательно приживаются барбарисы. Когда будет готово мобильное приложение, там будет собрана вся полезная информация, в том числе какие виды зеленых насаждений и где лучше сажать.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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История минчанина Егора ПЕТРОВА началась с того, что рядом с его домом начали строить метро, в связи с чем сквер и липовая аллея подлежали вырубке.
 
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