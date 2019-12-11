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Начальник слуцкой милиции о достижениях, задачах и преступности в районе
12.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Александра Васильевича Голикова в конце октября
SlutskGorod кратко приводит
Наиболее острой проблемой новый начальник РОВД считает транспортную дисциплину случчан, поскольку число погибших на дорогах в этом году увеличилось до 10 человек. Равно как увеличилось число раненых – 43 человека, трое из которых дети. Мало того, растёт количество ДТП, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.
Ещё одна актуальная проблема - преступления в сфере IT-технологий. Почти каждый день в Слуцком районе регистрируются заявления от граждан об исчезновении денег с банковских карточек.
Вместе с тем, в этом году снизился уровень подростковой преступности и преступления по линии наркоконтроля. Возможно, причиной тому стали профилактические мероприятия.
Александр Голиков сказал, что в приоритете работы слуцкого отдела милиции сейчас стоит качественная и быстрая работа с заявлениями и сообщениями граждан. В первую очередь работа будет направлена на профилактику правонарушений и преступлений, а так же на неотвратимое привлечение виновных к ответственности.
Раскрываемость преступлений в этом году в Слуцке выше 70%, что выше среднегобластного показателя. Уровень преступности снижается как по линии уголовного розыска, так и по общей преступности, добавил начальник РОВД.
«В планах сохранить и приумножить все хорошее, что уже создано ранее. Принять меры, чтобы еще более качественно, эффективно, на более высоком профессиональном уровне выполнялись задачи, стоящие перед отделом», — отметил Александр Голиков.
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Наиболее острой проблемой новый начальник РОВД считает транспортную дисциплину случчан, поскольку число погибших на дорогах в этом году увеличилось до 10...
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