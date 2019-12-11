Начальник слуцкой милиции о достижениях, задачах и преступности в районе

Источник материала: Слуцк Город





Александра Васильевича Голикова в конце октября назначили начальником отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома. Несколько лет он работал в должности заместителя начальника Слуцкого РОВД и хорошо знает ситуацию с преступностью в районе.

SlutskGorod кратко приводит интервью Александра Голикова «Слуцкому краю».

Наиболее острой проблемой новый начальник РОВД считает транспортную дисциплину случчан, поскольку число погибших на дорогах в этом году увеличилось до 10 человек. Равно как увеличилось число раненых – 43 человека, трое из которых дети. Мало того, растёт количество ДТП, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

К административной ответственности в этом году только за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечены 231 водитель.

Ещё одна актуальная проблема - преступления в сфере IT-технологий. Почти каждый день в Слуцком районе регистрируются заявления от граждан об исчезновении денег с банковских карточек.

В 2019 году зарегистрировано меньше краж, однако регистрируется значительное количество хулиганств.

Вместе с тем, в этом году снизился уровень подростковой преступности и преступления по линии наркоконтроля. Возможно, причиной тому стали профилактические мероприятия.

Однако остаётся актуальной проблема преступлений в семейно-бытовой сфере. Что интересно, заявления о насилии в семье стали поступать и от мужчин.

Александр Голиков сказал, что в приоритете работы слуцкого отдела милиции сейчас стоит качественная и быстрая работа с заявлениями и сообщениями граждан. В первую очередь работа будет направлена на профилактику правонарушений и преступлений, а так же на неотвратимое привлечение виновных к ответственности.

Раскрываемость преступлений в этом году в Слуцке выше 70%, что выше среднегобластного показателя. Уровень преступности снижается как по линии уголовного розыска, так и по общей преступности, добавил начальник РОВД.

«В планах сохранить и приумножить все хорошее, что уже создано ранее. Принять меры, чтобы еще более качественно, эффективно, на более высоком профессиональном уровне выполнялись задачи, стоящие перед отделом», — отметил Александр Голиков.