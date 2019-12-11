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Хацкевич может возглавить российский "Ротор"

12.12.2019 16:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный тренер киевского «Динамо» беларус Александр Хацкевич может возглавить «Ротор», информирует «Чемпионат». Стороны уже ведут диалог и близки к достижению соглашения.

Ранее сообщалось, что беларуский специалист может возглавить брестское «Динамо».

Стоит отметить, что «Ротор» является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды имеется 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки». 

Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет с «Нефтехимиком». Встреча состоится 9 марта 2020 года.

Хацкевич был уволен из киевского «Динамо» в августе 2019 года.
 
 
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» беларус Александр Хацкевич может возглавить «Ротор», информирует «Чемпионат». Стороны уже ведут диалог и близки к...
 
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