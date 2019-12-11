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C 1 января в Беларуси увеличится базовая величина

12.12.2019 16:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 1 января в Беларуси увеличится базовая величина
Фото из открытых источников

С 1 января 2020 года в Беларуси будет увеличен размер базовой величины. Соответствующий проект постановления находится на рассмотрении в Совете министров.

Предполагается, что базовая величина вырастет на 1,5 руб. и станет равна 27 руб. В последний раз этот показатель изменялся год назад. С 1 января 2019 года базовая величина выросла с 24,5 руб. до 25,5 руб.

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На что влияет базовая величина?

Базовая величина – это экономический показатель, определяющий абстрактный номинал покупательской способности денежных средств, который не связан с оценкой каких-либо конкретных нематериальных или материальных благ. Ее размер утверждается с 2002 года постановлениями Совета министров исходя из экономической ситуации в стране.

Базовая величина влияет на количественные показатели около 300 нормативных актов Беларуси. Другими словами, она применяется для удобства расчета некоторых видов штрафов, налогов, госпошлин. Также базовая величина используется в сфере трудовых отношений и влияет на размеры некоторых видов премий, стипендий, материальной и денежной помощи отдельным категориям граждан и других выплат.

За 16 лет базовая величина менялась более 20 раз. В последние годы наметилась тенденция корректировать этот показатель в начале января.

 
 
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Предполагается, что базовая величина станет равна 27 руб.
 
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