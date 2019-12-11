Дачные кражи: как защититься?

Источник материала: Клiч Радзiмы

С начала года специалистов экспертно-криминалистического сектора по Шарковщинскому району Браславского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз не однократно привлекали к участию для работы следственно-оперативной группы на осмотрах мест происшествий по фактам краж из садовых домиков и дач, совершенных на территориях Браславского и Шарковщинского районов. При осмотре мест происшествий эксперты обнаруживают, фиксируют, помогают изъять и в дальнейшем исследуют объекты и вещественные доказательства.

В структуре имущественных преступлений кражи с дач и садовых домиков составляют значительную долю. Их раскрытие зачастую затруднено тем, что между проникновением и обнаружением факта преступления проходит значительный промежуток времени.

Из дачных домов и расположенных рядом с ними подсобных помещений, злоумышленники похищают как дорогостоящую бытовую технику, строительный инвентарь, электрическую садовую технику, так и продукты питания, одежду, обувь, предметы домашнего обихода, оставленные владельцами на длительный период времени.

Для проникновения в дачные помещения и пустующие в зимнее время деревенские дома злоумышленники используют различные способы, в том числе: взлом двери, подбор ключа, воздействие на окно, а иногда хищения совершаются и путем свободного доступа.

Причиной совершения краж зачастую является безразличное отношение собственников к своему имуществу, которое они по окончании дачного сезона оставляют без присмотра, надеясь на то, что если ранее у них ничего не похищалось, то и на этот раз беда их обойдет стороной.

Собственникам дачных домов в преддверии зимнего сезона следует побеспокоиться о своем имуществе. Вывезти после завершения дачного сезона наиболее ценное имущество. Не оставлять ключи в доступных местах. Поддерживать хорошие отношения с соседями и, в период вашего отсутствия, попросить присматривать за дачей. Не хвастаться своим благосостоянием в присутствии малознакомых либо посторонних людей и не пускать их в дачный дом. Заблаговременно необходимо оборудовать дачные постройки доступными техническими приспособлениями, например, металлическими дверями, охранной сигнализацией, видеонаблюдением. С такими мерами защиты ваше имущество не будет интересно потенциальным преступникам.

Если все же застанете свое жилище взломанным, ничего не убирайте, не пытайтесь быстро установить, что пропало. Вы уничтожите следы и доказательства преступления. Сообщите в милицию и спокойно подождите приезда следственно-оперативной группы. Ваши действия позволят сохранить следовую картину и увеличить шансы в поимке вора.

В. ГИРСТУН,

старший эксперт ЭКС по Шарковщинскому району

Браславского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.