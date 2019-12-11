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Базовая величина может вырасти до 27 рублей
12.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сейчас она составляет 25,5 рубля.
Министерство финансов предлагает увеличить базовую величину в Беларуси до 27 рублей. Соответствующий проект постановления уже находится на рассмотрении у Совета Министров. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
Как правило, БВ в Беларуси увеличивается с 1 января. В 2018 году она выросла до 24,5 рубля (с 23 рублей), а в 2019-м — до 25,5 рубля.
Напомним, от базовой величины зависят размеры некoторых
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Сейчас она составляет 25,5 рубля. Министерство финансов предлагает увеличить базовую величину в Беларуси до 27 рублей. Соответствующий проект постановления уже...
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