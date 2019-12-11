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Беларусь и Татарстан планируют вместе добывать нефть
12.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Татарстан готовы сотрудничать в сфере нефтедобычи и освоения новых месторождений. Об этом шла речь сегодня на встрече президента Александра Лукашенко и главы российского региона Рустама Минниханова, передает «МИР 24».
В Татарстане заинтересованы в белорусской сельхозтехнике. Готовы сотрудничать в сфере нано и IT-технологиях. Сейчас в регионе работает четыре предприятия с белорусским капиталом. Есть кооперационный проект по созданию газомоторной техники: собирают автобусы.
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О сотрудничестве в сфере нефтедобычи шла речь на встрече Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и главы российского региона Рустама Минниханова.
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