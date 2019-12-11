Беларусь и Татарстан планируют вместе добывать нефть

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Татарстан готовы сотрудничать в сфере нефтедобычи и освоения новых месторождений. Об этом шла речь сегодня на встрече президента Александра Лукашенко и главы российского региона Рустама Минниханова, передает «МИР 24».



«Ключевым направлением остается наше сотрудничество в нефтехимическом секторе, на долю которого приходится половина товарооборота. Хорошо, что вы сегодня приехали. Мы как раз ведем с Россией диалог по выстраиванию сотрудничества в области нефти. И я думаю, что сегодняшний разговор будет очень важным не только в информационном плане, но и в связи с работой в этом секторе», – отметил Лукашенко.

В Татарстане заинтересованы в белорусской сельхозтехнике. Готовы сотрудничать в сфере нано и IT-технологиях. Сейчас в регионе работает четыре предприятия с белорусским капиталом. Есть кооперационный проект по созданию газомоторной техники: собирают автобусы.