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Двух женщин-убийц и одну бизнес-леди суд приговорил к расстрелу
Источник материала: СТВ
Во многих странах женщин за тяжкие преступления не приговаривают к смерти. Это гуманное правило, как сегодня у нас, закреплено в конституциях или уголовных кодексах. А ведь и среди них бывают монстры, творящие злодейства, на которые не каждый мужчина пойдет. Мы знаем три особых случая из истории, когда женщин всё-таки расстреляли.
Свои жуткие преступления молодости она скрывала десятки лет. Жила себе спокойно в городе Лепеле, на работе уважали, имела благополучную семью. И так могло продолжаться до наших дней, если бы на её след после долгих поисков случайно не вышел КГБ. Женщину арестовали, суд приговорил её к высшей мере наказания. В те годы закон это допускал. После сталинских репрессий в СССР это был первый смертный приговор женщине. И тогда вся страна узнала её историю и содрогнулась. Двадцатилетней девушкой Тоня Макарова добровольцем ушла на фронт. Не повезло! Попала в плен, бежала, но оказалась на оккупированной территории и от безысходности пошла служить немцам. Сначала за еду обслуживала солдат и местных полицаев в борделе на Брянщине, потом докатилась до того, что, напившись, расстреливала людей. По официальным данным, Антонина Макарова убила около 1500 человек. Прозвали ее «Тонька-пулеметчица». После изгнания оккупантов по украденным документам устроилась в госпиталь, вышла замуж и сменила фамилию. Так она прятала своё прошлое, но заплатить за него ей пришлось жизнью. Расстреляли её 11 августа 1979 года.
Вторая казненная женщина никого не лишала жизни. Было время повального дефицита, когда палка колбасы добывалась по большому блату. А Белла Бородкина работала директором треста ресторанов и столовых курортного Геленджика. Её подчиненные не докладывали, не доливали, разбавляли, а излишки продавали налево или пускали в оборот. Наворованные таким образом деньги шли наверх. Директор умела устраивать шикарные приемы для самых высоких гостей из Москвы, носила деньги местному начальству, не забывала и о себе. При обыске у Бородкиной изъяли более 500 тысяч рублей. (На эти деньги в 1983 году можно было купить 100 автомобилей «Жигули» или 50 «Волг», доллар стоил около 90 копеек – авт.) А также множество ювелирных украшений, дорогих мехов, изделий из хрусталя и прочей эксклюзивной утвари. Так жила советская мафия, пока власть не сменилась. А пришли новые хозяева и избавились от прежних. Бородкина, как винтик системы, много знала, поэтому её скоро устранили.
Последняя из женщин, приговоренных в СССР к высшей мере, очень мечтала о красивой жизни. Добиваться богатства она решила примитивным способом – таскать продукты из школьной столовой и откармливать поголовье свиней и курочек. Думала наворовать на «Волгу». А кто из коллег по работе ей мешал, тот загадочно умирал. Следователи выяснили, что посудомойка из киевской школы Тамара Иванютина травила людей таллием. Ей суд вменил 9 убийств и 20 покушений на убийство. Как оказалось, это у них семейное. Родители по злобе травили соседей и родственников, старшая сестра угробила престарелого мужа, чтобы завладеть квартирой. Суд состоялся в 1987 году. Все получили тюремные сроки, а мечтательной Тамаре досталась пуля.
С тех пор у нас женщин по приговору суда не убивали.
Ваш В.Д.
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Во многих странах женщин за тяжкие преступления не приговаривают к смерти. Это гуманное правило, как сегодня у нас, закреплено в конституциях или уголовных...
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