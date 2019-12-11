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Двух женщин-убийц и одну бизнес-леди суд приговорил к расстрелу

12.12.2019 17:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Во многих странах женщин за тяжкие преступления не приговаривают к смерти. Это гуманное правило, как сегодня у нас, закреплено в конституциях или уголовных кодексах. А ведь и среди них бывают монстры, творящие злодейства, на которые не каждый мужчина пойдет. Мы знаем три особых случая из истории, когда женщин всё-таки расстреляли.

Свои жуткие преступления молодости она скрывала десятки лет. Жила себе спокойно в городе Лепеле, на работе уважали, имела благополучную семью. И так могло продолжаться до наших дней, если бы на её след после долгих поисков случайно не вышел КГБ. Женщину арестовали, суд приговорил её к высшей мере наказания. В те годы закон это допускал. После сталинских репрессий в СССР это был первый смертный приговор женщине. И тогда вся страна узнала её историю и содрогнулась. Двадцатилетней девушкой Тоня  Макарова добровольцем ушла на фронт. Не повезло! Попала в плен, бежала, но оказалась на оккупированной территории и от безысходности пошла служить немцам. Сначала за еду обслуживала солдат и местных полицаев в борделе на Брянщине, потом докатилась до того, что, напившись, расстреливала людей. По официальным данным, Антонина Макарова убила около 1500 человек. Прозвали ее «Тонька-пулеметчица». После изгнания оккупантов по украденным документам устроилась в госпиталь, вышла замуж и сменила фамилию. Так она прятала своё прошлое, но заплатить за него ей пришлось жизнью. Расстреляли её 11 августа 1979 года.

Тонька-пулемётчица: как война ломала людей (читать далее). 

Двух женщин-убийц и одну бизнес-леди суд приговорил к расстрелу

Вторая казненная женщина никого не лишала жизни. Было время повального дефицита, когда палка колбасы добывалась по большому блату. А Белла Бородкина работала директором треста ресторанов и столовых курортного Геленджика. Её подчиненные не докладывали, не доливали, разбавляли, а излишки продавали налево или пускали в оборот. Наворованные таким образом деньги шли наверх. Директор умела устраивать шикарные приемы для самых высоких гостей из Москвы, носила деньги местному начальству, не забывала и о себе. При обыске у Бородкиной изъяли более 500 тысяч рублей. (На эти деньги в 1983 году можно было купить 100 автомобилей «Жигули» или 50 «Волг», доллар стоил около 90 копеек – авт.) А также множество ювелирных украшений, дорогих мехов, изделий из хрусталя и прочей эксклюзивной утвари. Так жила советская мафия, пока власть не сменилась. А пришли новые хозяева и избавились от прежних. Бородкина, как винтик системы, много знала, поэтому её скоро устранили.

Белла Бородкина. Расстрельный приговор для бизнес-леди брежневской поры

Двух женщин-убийц и одну бизнес-леди суд приговорил к расстрелу

Последняя из женщин, приговоренных в СССР к высшей мере, очень мечтала о красивой жизни. Добиваться богатства она решила примитивным способом – таскать продукты из школьной столовой и откармливать поголовье свиней     и курочек. Думала наворовать на «Волгу». А кто из коллег по работе ей мешал, тот загадочно умирал. Следователи выяснили, что посудомойка из киевской школы Тамара Иванютина травила людей таллием. Ей суд вменил 9 убийств и 20 покушений на убийство. Как оказалось, это у них семейное. Родители по злобе травили соседей и родственников, старшая сестра угробила престарелого мужа, чтобы завладеть квартирой. Суд состоялся в 1987 году. Все получили тюремные сроки, а мечтательной Тамаре досталась пуля.

Тамара Иванютина. История семьи серийных убийц (здесь подробнее).  

Двух женщин-убийц и одну бизнес-леди суд приговорил к расстрелу

С тех пор у нас женщин по приговору суда не убивали. 

Ваш В.Д.  

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Во многих странах женщин за тяжкие преступления не приговаривают к смерти. Это гуманное правило, как сегодня у нас, закреплено в конституциях или уголовных...
 
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