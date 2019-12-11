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13 декабря начнет курсировать поезд из Минска к Деду Морозу

12.12.2019 17:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

13 декабря начнет курсировать поезд из Минска к Деду Морозу
Официальный сайт Белорусской железной дороги

13 декабря из Минска отправится первый новогодний поезд в поместье Деда Мороза. Поезд из купейных вагонов будет курсировать из Минска в Брест 13, 20, 24, и 27 декабря 2019 года, а также 2, 4, 6 и 11 января 2020 года, сообщают в пресс-службе БЖД.

13 декабря начнет курсировать поезд из Минска к Деду Морозу 8 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов

Новогодний состав будет отправляться со станции «Минск-Пассажирский» в 21.57 и прибывать в Брест утром следующего дня в 7.50, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на автобусах. В нацпарке гости проведут целый день. Обратно в столицу новогодний поезд будет отправляться из Бреста в 17.28 и прибывать в Минск в 22.18.

Предполагается, что в этом сезоне путешествие в поместье Деда Мороза совершат более 2 тыс. пассажиров.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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