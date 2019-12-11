Лев Лещенко и солист «Пошлой Молли» обсудили с Галкиным сексуальных партнеров

Источник материала: Tut.by

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и поп-рок-музыкант Кирилл Бледный, фронтмен группы «Пошлая Молли», обсудили с комиком Максимом Галкиным число своих сексуальных партнеров, пишет lenta.ru.





Юморист Максим Галкин запустил собственное шоу «Музыкалити» на канале «Газгольдера» — в нем он знакомит бумеров и зумеров друг с другом и узнает их мнение по поводу популярных песен. Участниками первого выпуска стали артист Лев Лещенко и Кирилл Бледный.

Бледный заявил, что за последние полгода у него было три сексуальных партнера. «Ух ты. Вот это разворот такой», — отметил Лещенко.

Когда Галкин адресовал этот вопрос Лещенко, эстрадный певец призадумался: «В этом возрасте я себя не помню. Тебе сколько лет? 22 года? Я был в армии, что я мог делать тогда». Артист признался, что до службы в вооруженных силах у него был один сексуальный партнер.