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В Сморгонском районе при пожаре погибли два пациента психдиспансера

12.12.2019 17:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Сморгонском районе при пожаре погибли два пациента психдиспансера
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, пожар произошел около 8 часов утра 12 декабря в психдиспансере, который находится в деревне Жодишки Сморгонского района. По предварительной информации, произошло загорание телевизора в фойе на втором этаже здания.

В Сморгонском районе при пожаре погибли два пациента психдиспансера В минской девятиэтажке в результате пожара погибли два пенсионера

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, были эвакуированы 51 пацент. В результате происшествия погиб 60-летний мужчина, который лечился в диспансере. Еще одну 80-летнюю пациентку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось, спустя несколько часов она также скончалась.

За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей, возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии. Спасенных пациентов переведут в другие больницы.

 
 
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