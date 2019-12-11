В Сморгонском районе при пожаре погибли два пациента психдиспансера

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, пожар произошел около 8 часов утра 12 декабря в психдиспансере, который находится в деревне Жодишки Сморгонского района. По предварительной информации, произошло загорание телевизора в фойе на втором этаже здания.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, были эвакуированы 51 пацент. В результате происшествия погиб 60-летний мужчина, который лечился в диспансере. Еще одну 80-летнюю пациентку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось, спустя несколько часов она также скончалась.

За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей, возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии. Спасенных пациентов переведут в другие больницы.