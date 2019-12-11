Алесь Беляцкий стал лауреатом премии «За права человека и верховенство закона»

Источник материала: Ежедневник





Как сообщило Посольство Франции и Германии в Беларуси, Беляцкий, председатель НГО Весна, стал лауреатом французско-германской премии «За права человека и верховенство закона» в 2019 году.

С 2016 года эта премия присуждаются ежегодно тем, кто вносит исключительный вклад в защиту и продвижение прав Человека и верховенства закона в своих странах и на международном уровне. Она напоминает о непрерывной работе Германии и Франции в деле соблюдения прав человека и способствует усилению их сотрудничества в этом направлении.

Деятельность правозащитников необходима для привлечения общественного мнения, для мобилизации гражданского общества и для поддержки жертв нарушения прав Человека, а также для обеспечения эффективного исполнения государствами взятых на себя обязательств в этой области. Французско-германская премия «За права человека и верховенство закона» была создана для того, чтобы отдать дань тем женщинам и мужчинам, которые всецело защищают права Человека и деятельность которых должна приветствоваться и поддерживаться.