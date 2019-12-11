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Дзержинский РОВД информирует о сдаче оружия и иных взрывчатых веществ

12.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В целях предупреждения преступлений с применением оружия, изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ Дзержинский РОВД обращается к населению.

В целях предупреждения преступлений с применением оружия, изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ Дзержинский РОВД обращаясь к населению, с целью недопущения в дальнейшем совершения различного рода преступлений, связанных с оружием и во избежание неприятностей с законом, настоятельно рекомендует сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное и иное оружие, а также боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождается от уголовной и административной ответственности.

Более подробную информацию по данному поводу, а также иную информацию, относящуюся к работе лицензионно-разрешительной службы, можно получить по телефону 65925 или на личном приеме в Дзержинском РОВД, кабинет № 348, у инспектора по разрешительной работе Пачковского Андрея Александровича. Приемные дни: среда, пятница с 8.00 до 13.00; вторник, четверг с 15.00 до 20.00; суббота с 9.00 до 13.00.

ООПП Дзержинского РОВД

Всю необходимую информацию Вы можете узнать по телефонам 65925, 65823 отдела охраны правопорядка и профилактики Дзержинского РОВД.

 
 
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В целях предупреждения преступлений с применением оружия, изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых...
 
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