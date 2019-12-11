Белорусские хоккеисты играют против Норвегии на молодежном ЧМ в первом дивизионе. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Молодежная сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня третий матч домашнего чемпионата мира в первом дивизионе.



Фото: hockey.by

После волевой победы над Австрией (4:3) белорусы проиграли в овертайме Латвии (2:3 ОТ). Таким образом, теперь нашей команде нужно не только побеждать в оставшихся матчах, но и ждать осечки латвийцев.

Сегодня утром прибалты сделали еще один шаг к выходу в элитный дивизион, разгромив Словению — 9:1. У Латвии после трех матчей восемь очков. У Беларуси после двух встреч — четыре.

Напомним, что в элитный дивизион отбирается только победитель турнира.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.30.