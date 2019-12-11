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В Минске ищут очевидцев нескольких ДТП с жертвами

12.12.2019 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Устанавливаются обстоятельства трех ДТП в столице, в которых погиб один человек и несколько пострадали, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в УСК по городу Минску.



Вечером 8 декабря на ул. Веры Хоружей в районе Комаровского рынка Peugeot Boxer сбил 84-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализирована. Проводится проверка.


Ночью 9 декабря Volkswagen Polo столкнулся с попутным троллейбусом на ул. Чкалова. В тот момент в машине находились пять человек — все нетрезвые. В результате ДТП госпитализированы 26-летний водитель легковушки и трое его пассажиров — мужчины 24, 28 и 30 лет. Их 23-летний компаньон отпущен домой после оказания медицинской помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Утром 9 декабря на ул. Сурганова, предварительно, пересекавшая дорогу вне перехода 72-летняя женщина сначала попала под Subaru Forester, а затем — под Nissan Micra. Пенсионерка скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

По этим ДТП назначены необходимые экспертизы, включая автотехнические и судебно-медицинские. Граждан, которые что-либо знают об указанных происшествиях или обладают записями с видеорегистраторов, просят обратиться в УСК по г. Минску лично (ул. Первомайская, 7) или по телефонам: 8(017) 389-55-55 и 8(033) 333-67-19.

Фото УСК по г. Минску
 
Теги: Минск
 
 
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Устанавливаются обстоятельства трех ДТП в столице, в которых погиб один человек и несколько пострадали, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в УСК...
 
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