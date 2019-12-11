День гнева. Россию вышибли из мирового спорта, применив беспрецедентные санкции

pressball.by Спортсмены не виноваты, но Россию вышибли из мирового олимпийского (и не только) движения, применив беспрецедентные санкции. Шансы минимизировать потери остаются, но они мизерные, пишет





Ну, вот и приземлились. Не так жестко, как рассчитывали "русофобы", но и не так мягко, на что надеялись "русофилы". Оказались ровно в том месте, куда спортивную Россию отправляли пару последних месяцев, а если копнуть глубже — то почти пять лет. "Инквизиторы" из ВАДА не изменились, но и мы, получается, не сильно хотели меняться после всех потрясений.





Не прозрели. Не покаялись. Не прониклись.





И ничего нового, по сути говоря, новейшая история с очередным раскрытым мошенничеством не показала. Антидопинговый фасад Россия чуть подправила, откровенных допингеров приструнила, почти вошла в норму по всем параметрам, но ментально совершенно не изменилась.





Боюсь, что и сейчас, после вынесения вердикта, главные усилия будут направлены на разоблачение врагов и на некорректную позицию международных спортивных организаций.





Это было понятно еще по тому, как Россия готовилась к историческому заседанию исполкома зловредной организации, на котором должны были запустить процесс окукливания одной из главных скреп нынешней России.

Защита негодными средствами

России вменялось невыполнение критически важного условия для подтверждения статуса авансом восстановленного Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — передачи аутентичной и целостной базы данных Московской антидопинговой лаборатории, относящихся к 2012-2015 годам. Комитет ВАДА по соответствию посчитал факт существенных изменений доказанным и, соответственно, рекомендовал исполкому организации принять беспрецедентно суровые меры по отношению к российскому спорту. В числе главных — лишить статуса соответствия РУСАДА, отлучить Россию от участия в международных спортивных соревнований, включая две ближайшие Олимпиады, на четыре года, а также запретить России самой проводить крупные спортивные форумы. Все это плюс несколько других пунктов, ставящих под сомнение сохранение российского спорта как одного из лидеров международного спортивного движения, было сделано в полном соответствии с новым Кодексом ВАДА, принятым в апреле прошлого года.





Международный олимпийский комитет, ранее официально пригласивший Россию в Токио-2020 в полном составе, с флагом и гимном, оказался в очень непростой ситуации. С одной стороны, он должен в полном объеме подчиниться решению исполкома, с другой — если не пойти прямо против ВАДА, то хотя бы защитить права чистых российских спортсменов, к которым нет допинговых претензий. Поэтому наряду с самым решительным осуждением манипуляций с базой данных, совершенных российской стороной, МОК попросил Россию все-таки передать аутентичную базу, "если это возможно".









То есть и МОК, и вслед за этим глава полуопального РУСАДА Юрий Ганус выражали робкую надежду на то, что российская сторона в преддверии судьбоносного заседания все-таки решится хотя бы частично признать свою вину, предоставить не затронутый изменениями оригинал базы и наказать виновных, что, возможно, смикшировало бы удар и (или) позволило бы перенести вердикт на более позднее время, и с более оптимистичными последствиями после его принятия.













Это было, конечно, из области фантастики — практически у любого российского чиновника отсутствует механизм артикуляции для произнесения слов "я виноват" или "мы виноваты". Допускаю, что тот же Юрий Ганус предложил выход через покаяние, да еще с прямой апелляцией к президенту РФ, скорее, от отчаяния. Адресата он нашел, конечно, самого подходящего.





Никаких извинений ждать, конечно, не приходилось. Но и решительных заявлений по поводу самой животрепещущей, и не только для спорта, проблемы, с самого верха не ожидалось. Устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова власть разве что "выразила озабоченность", не более того. Во всяком случае Владимир Путин, участвуя в торжествах по поводу 10-летия Международного олимпийского университета, моментом выразить свое отношение к происходящему не воспользовался.





Не бог весть какая юбилейная дата для учебного заведения, о существовании которого большинство россиян и не подозревало. Но пребывание первого лица в стенах заведения, членом попечительского совета которого Владимир Путин и является, освещалось с каким-то слегка истерическим размахом. Происходило все в центре Сочи, где и располагается выставочный объект наследия Олимпиады-2014, по адресу которой все звучащее было окрашено в теплые ностальгические тона, а будущее представлялось исключительно в розовом цвете. Включая участие нынешних и будущих выпускников в международном олимпийском движении, что разумелось как бы само собой, и не предполагало даже тени сомнений.





Какой-то реакции от Владимира Владимировича ждали разве что паралимпийцы, которым при любом обострении допинговой ситуации достается даже больше, чем спортсменам без ограничений, и которые, возможно, хотели услышать что-то оптимистическое по поводу участия в грядущей летней Паралимпиаде, но и при встрече с ними президент обошел скользкую тему. Если было бы, что сказать — сказал бы.





Незадолго до сочинских торжеств в Москве на Лужнецкой проходило традиционное Олимпийское собрание с участием руководителей спортивных федераций и звезд спорта. Здесь глава ОКР Станислав Поздняков уверенно заявил, что "не существует никаких препятствий для формирования команды и ее участия в Олимпиаде". Оптимизм был основан на том, что "ОКР не является объектом расследований или претензий по линии МОК или ВАДА", а "речи о нейтральном флаге или таком статусе не идет". Не думаю, что все собравшиеся разделяли подобную уверенность, потому что знали: дело не в претензиях к ОКР, а в претензиях к России, и не МОК в данном случае является главным карательным органом с соответствующими полномочиями. Считать, что МОК не выдаст, а ВАДА не съест — значило делать хорошую мину при плохой игре.





Естественно, ни следа попытки разобраться в своих собственных проколах нигде не обнаруживалось. Если вспомнить всю четырехлетнюю историю героической российской борьбы с антидопинговой "инквизицией", то кроме частичного признания существования институциональных нарушений антидопинговых правил и вспомнить нечего.





Не претерпела изменений и классическая позиция "виноваты все, а наказывают только нас", "это все политика", "ВАДА борется не с допингом, а с Россией", что с блеском подтвердила короткая, но яркая кампания в исполнении записных пропагандистов.









Забойщиком операции выступил канал НТВ с "фильмом-расследованием" "Мутная ВАДА" (я разбирал его в выпуске "Новой" от 2 декабря), после чего окопы покинули остальные федеральные каналы — с разоблачениями, сделанными под копирку. Кроме политической подоплеки нового этапа антидопинговой войны и стремления свалить все грехи на беглого экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ничего нового предложено не было. Разве что даже на телеканалах, ранее не замеченных в особой симпатии к спорту, рассказывалось о победах отечественных спортсменов с непременным показом поднятия флага и исполнения государственного гимна.





В середине прошлой недели мы, наконец, услышали и голос российской власти. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного интервью 20-ти российским федеральным телеканалам назвал происходящее "бесконечным антироссийским сериалом", очередная серия которого начинается, "когда что-то зачесалось".





На таком уровне, собственно говоря, российская сторона в лице чиновников и большинства спортсменов и защищалась в преддверии убийственного вердикта.

Война, проигранная заранее

Ответ ВАДА на "разоблачения" последовал молниеносно, практически сразу после дружного залпа со стороны российских СМИ, занимающих правильную прогосударственную позицию. Утечка технического отчета расследовательской группы, на основании которого и были подготовлены рекомендации исполкому ВАДА, произошла не просто так. Отчет занимает 89 страниц — со всеми подробностями и деталями, доказывающими, что вмешательство в базу данных осуществлялось неоднократно и преднамеренно.





Файлы удалялись тысячами, менялись датировки, данные подвергались изменениям, чему не помешало даже изъятие жестких дисков Следственным комитетом РФ.





Приведенные цифры не могли не произвести впечатления — 20 тысяч удаленных файлов в начале этого года, то есть непосредственно перед передачей базы данных ВАДА, удаление данных по подозрительным пробам 145 спортсменов, что сделало "почти невозможной задачу отделения "чистых" спортсменов от "грязных", и это только небольшая часть неутешительных для России выводов.





Российская сторона тоже не стала медлить с ответом, обнародовав технический отчет группы независимых экспертов, полностью опровергающий обвинительный характер отчета вадовских расследователей. Увы, большая часть выводов была посвящена деяниям "организованной преступной группы" в лице Григория Родченкова и его заместителей — Олега Мигачева и Тимофея Соболевского, которые оказались в США еще раньше руководителя.





Согласно выводам российских экспертов, "шайка" периодически модифицировала и изменяла ею же созданную систему управления лабораторной информацией (LIMS) в 2012-2015 годах, а уже после бегства фигурантов вплоть до июня 2016 года система "фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса". Право входить в систему и вносить любые изменения имели только сбежавшие авторы, причем не оставляя никаких следов.





Каким образом эти следы были все-таки обнаружены, да еще в количестве 2885 (!) действий, наши доблестные эксперты не пояснили.





Как не пояснили и того, для чего, кроме целей вымогать деньги с помощью шантажа, функционировала система РМС (Родченков-Мигачев-Соболевский), которая в золотой для лаборатории период устраивала кураторов из Минспорта, а также клиентов в лице оступившихся или вовсе нечестных спортсменов, тренеров и врачей.





Родченков и подельники были тогда не преступниками, а героями-учеными. А вот как они, де-факто став для российских работодателей-заказчиков преступниками, "администрировали" систему из США, спросить надо было кураторов и тех, кто отвечал за сохранность базы данных. Как бы то ни было, по мнению авторов российского отчета, "существовала потенциальная возможность изменить результаты любых исследований… в выгодном для пользователей варианте, в том числе собственных преступлений в допинговой сфере".









Что касается более поздних вмешательств в базу данных, к которым "преступная группа" уже не имела никакого отношения, то смысл их раскрыл глава группы независимых экспертов Виктор Блажеев. Пояснивший, что это "рабочая база, туда периодически вносились изменения, ее периодически чистили от ненужных файлов, их систематизировали… Данные менялись для поддержания системы в рабочем состоянии". Соответственно, все претензии к российской стороне, от которой требовалось передать нетронутую базу, беспочвенны: изменения носят в худшем случае непреднамеренный характер. Хотя СК РФ, по идее, должен был быть заинтересован в сохранности данных, которые являлись уликами.





История с базой данных оказалась настолько мутной и темной, что в ней, скорее всего, до конца не разберется и Спортивный арбитражный суд. Пока же российская сторона сделала не оставляющий сомнений вывод: "Исследование ВАДА не является корректным". Беда, однако, в том, что желание спустить всех собак на Родченкова и компанию на ВАДА подействовала как красная тряпка на быка.





Ну а как должен был подействовать такой факт, как якобы обнаруженная российскими экспертами в ходе расследования переписка фигурантов со следующим пассажем:





"Надо в лоб ему рассказать, что мы создаем видимость грязных проб, а спортсмены и их тренеры несут нам бонусы".





Так эти злодеи, заодно признаваясь в своих темных делишках, якобы собирались вовлечь в преступное сообщество одного из коллег. Доказать, что переписка была сфабрикована, большого труда не составило — слишком уж грубо и топорно это выглядело.





Контратака с помощью, мягко говоря, неубедительных доводов заведомо была обречена на провал. Оставалось с гневом вопрошать: почему ВАДА, а вслед за ней и МОК (глава организации Томас Бах в четверг на саммите организации сказал, что "у нас нет причин сомневаться в том, что было написано в рекомендациях рабочей группы ВАДА") верят преступнику Родченкову и его пиратской копии базы данных, и не верят официальной позиции российской стороны? Почему они снова что-то придумывают, а потом копают, копают, копают?





Нет, не совсем так. Это мы придумываем и врем, врем и придумываем. А они действительно — копают. И что-то обязательно находят.

Суд уже идет

Нарастающее чувство обиды — плохой помощник, оно усиливает соблазн перевести стрелы, тем более что поводы есть. Я не про огрехи в техническом отчете ВАДА, которые имеются, не про радостные крики жаждущих крови конкурентов, не про четыре года изоляции, которая может растянуться и на больший срок.





Я всего лишь про некоторые положения принятых рекомендаций, с которыми не могу согласиться ни при каких обстоятельствах: запретить участвовать в соревнованиях спортсменам лишь на основании упоминания в докладе Ричарда Макларена, а также закрыть дорогу атлетам с допинговой историей. Да, ВАДА тем самым взяло реванш за поражение в деле 28 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом перед Пхенчханом-2018 за недостаточностью доказательств. В то, что предельным ужесточением наказаний для спортсменов "инквизиторы" хотят в очередной раз именно помочь России, я не верю. Понимаю всю неоднозначность ситуации, но есть положение о дисквалификациях, обязательное для всех, нельзя делать исключения, даже если страна признана рецидивистом и наказана самым суровым образом.





Страна, то есть все мы, для которых спорт есть важная часть жизни — наказана. Но куда больше и страшнее наказаны люди, для которых спорт и есть жизнь.





Кто вынужден отвечать за грехи прошлого и настоящего, к которым они зачастую не имеют никакого отношения. Для них и для тех, кто придет им на смену, Томас Бах должен сделать все, чтобы чистые спортсмены оставались в игре, не ставить им дополнительных преград, даже если МОК обвинят в слабости и непоследовательности.





Понимаю, что спортивная международная организация может наказывать только аналогичные национальные спортивные органы. В данном случае ВАДА обязано было, сказав "а" в отношении РУСАДА, продлить логическую цепочку наказаний. Увы, в тени останутся истинные виновники произошедшей с российским спортом трагедии — те политики и чиновники, кто во имя ложных целей не погнушались ничем, подставив всю страну.









России сейчас легко не верить: если государство устами своих руководителей не считает ложь за грех в самых разных областях, почему спорт должен быть исключением? Политический мотив в обвинениях, реальных и иллюзорных, не исключен, но еще лицемернее кричать, что в России спорт вне политики. Да у нас он в эту самую государственную политику врос так, что его никакими санкциями не отделить. Российский спорт практически весь в руках государства, но у такой эффективной заботы всегда была неприглядная оборотная сторона, каковой она нынче и явилась миру. В мире немало разного рода оборотистых и талантливых ученых-махинаторов, но Григорий Михайлович Родченков с его невероятным масштабом деятельности на допинговой ниве — продукт именно нашей системы.





Дискредитируя его уже как информатора, наши деятели настолько увлеклись, что не заметили, как подписали приговор самим себе.





Потеря скрепы в привычном для власти и работающем на нее победоносном виде, несмотря на сильнейший репутационный удар, не заставит систему измениться. И люди, думаю, добрее не станут — в массе своей они еще больше уверятся в том, что черно-белое видение мира им навязывается проклятым Западом.





Россия была в одном-двух шагах от того, чтобы завершить в 2019-м допинговый кошмар и продолжить спокойно работать, расширяя и углубляя процесс очищения. Но страна в лице влиятельных защитников как специально попалась на элементарном, сама накинув на себя удавку — осталось только ее слегка затянуть.





Может, это произошло потому, что другого варианта спасения, кроме как смошенничать, и не представлялось.





"Наши спортсмены всех победят, уже совсем скоро!" — воскликнул комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев, завершая очередной репортаж.





Совсем скоро будет Спортивный арбитражный суд, а суд над системой, приведшей к краху, уже идет.







