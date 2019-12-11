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Караник: «Экстремально низкие цифры материнской смертности. И мы делаем все усилия, чтобы этот показатель был равен нулю»
Источник материала: СТВ
О высоком уровне помощи новорождённым – в программе
Владимир Караник, министр здравоохранения Республики Беларусь:
И сегодня с уверенностью можно сказать, что белорусские врачи делают всё возможное для того, чтобы те, кто пришёл в этот мир слишком рано, смогли задержаться здесь как можно дольше.
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Караник: «Экстремально низкие цифры материнской смертности. И мы делаем все усилия, чтобы этот показатель был равен нулю»
О высоком уровне помощи новорождённым – в программе «Специальный репортаж». Беларусь стабильно занимает лидирующие позиции по выхаживанию недоношенных детей и в...
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