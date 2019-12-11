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Караник: «Экстремально низкие цифры материнской смертности. И мы делаем все усилия, чтобы этот показатель был равен нулю»

12.12.2019 19:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О высоком уровне помощи новорождённым – в программе «Специальный репортаж». Беларусь стабильно занимает лидирующие позиции по выхаживанию недоношенных детей и в прошлом году достигла исторического минимума в младенческой смертности. У нас один из лучших показателей в Европе.

Караник: «Экстремально низкие цифры материнской смертности. И мы делаем все усилия, чтобы этот показатель был равен нулю»

Владимир Караник, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Когда наши коллеги смотрят результаты работы деятельности акушерства и гинекологии республики, это вызывает восхищение. За последние 10-15 лет в четыре раза снижено количество абортов. Экстремально низкие цифры материнской смертности. И вообще, мы делаем все усилия к тому, чтобы этот показатель был равен нулю.

Караник: «Экстремально низкие цифры материнской смертности. И мы делаем все усилия, чтобы этот показатель был равен нулю»

И сегодня с уверенностью можно сказать, что белорусские врачи делают всё возможное для того, чтобы те, кто пришёл в этот мир слишком рано, смогли задержаться здесь как можно дольше. 

Люди в материале: Владимир Караник
 
 
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О высоком уровне помощи новорождённым – в программе «Специальный репортаж». Беларусь стабильно занимает лидирующие позиции по выхаживанию недоношенных детей и в...
 
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