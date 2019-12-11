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В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом

12.12.2019 17:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Воложинском районе загорелась емкость с мазутом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пожар произошел в агрогородке Городьки на насосной установке.

В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Еще одно происшествие – в Узденском районе. Мужчина получил ожоги во время проверки загруженности котла. Произошел выброс раскаленных газов. Мужчина госпитализирован.

В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом

В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом

В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом

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Новости Беларуси. В Воложинском районе загорелась емкость с мазутом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пожар произошел в агрогородке Городьки на насосной...
 
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