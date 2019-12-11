В Воложинском районе произошёл пожар на насосной установке: загорелась ёмкость с мазутом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Воложинском районе загорелась емкость с мазутом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пожар произошел в агрогородке Городьки на насосной установке.





Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Еще одно происшествие – в Узденском районе. Мужчина получил ожоги во время проверки загруженности котла. Произошел выброс раскаленных газов. Мужчина госпитализирован.











