Юные легкоатлеты Беларуси состязаются в финале турнира «300 талантов для королевы»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юные легкоатлеты Беларуси пробуют свои силы в финале соревнований «300 талантов для королевы». Позади несколько этапов отбора. Из трех тысяч школьников со всей страны в финал вышли лишь 300.

В основном, это дети из глубинки, которые получили шанс проявить себя. Победители турнира смогут уже с пятого класса учиться в столичной Академии талантов Белорусской федерации легкой атлетики.

«Наша задача – чтобы их талант не растерялся на местах. Мы контактируем с учителями физкультуры, каждому ребенку подготовили спортивный дневник, где расписываем, что и в какое время лучше делать. Мы делаем все для того, чтобы дети продолжали любить легкую атлетику, спорт», – сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Проект «300 талантов для королевы» проходит уже пятый год подряд. Организаторы соревнований хотят привлечь к спорту как можно больше одаренных детей.