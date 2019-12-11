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Юные легкоатлеты Беларуси состязаются в финале турнира «300 талантов для королевы»
12.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Юные легкоатлеты Беларуси пробуют свои силы в финале соревнований «300 талантов для королевы». Позади несколько этапов отбора. Из трех тысяч школьников со всей страны в финал вышли лишь 300.
В основном, это дети из глубинки, которые получили шанс проявить себя. Победители турнира смогут уже с пятого класса учиться в столичной Академии талантов Белорусской федерации легкой атлетики.
«Наша задача – чтобы их талант не растерялся на местах. Мы контактируем с учителями физкультуры, каждому ребенку подготовили спортивный дневник, где расписываем, что и в какое время лучше делать. Мы делаем все для того, чтобы дети продолжали любить легкую атлетику, спорт», – сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.
Проект «300 талантов для королевы» проходит уже пятый год подряд. Организаторы соревнований хотят привлечь к спорту как можно больше одаренных детей.
Напомним, ранее президент Беларуси
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Позади несколько этапов отбора. Из трех тысяч школьников со всей страны в финал вышли лишь 300.
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