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Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира

12.12.2019 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его ежегодно составляет журнал Forbes. Меркель оказалась во главе списка в девятый раз подряд.



Ещё одна представительница Германии Урсула фон дер Ляйен на четвёртом месте в списке. В этом году она возглавила Еврокомиссию.
Второе и третье места - соответственно у нового главы Европейского центрального банка француженки Кристин Лагард и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пятое место у гендиректора General Motors Мэри Барра.


Королева Великобритании Елизавета II только на 40-м месте, выше неё оказалась, например, телеведущая Опра Уинфри (20-е место). Дочь президента США Иванка Трамп - на 42-м месте. На 53-м месте единственная россиянка в списке, глава Банка России Эльвира Набиуллина. Замыкает список на сотом месте шведская экоактивистка 16-летняя Грета Тунберг, которую журнал Time назвал ранее "человеком года", пишет svoboda.org
 
 
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Его ежегодно составляет журнал Forbes. Меркель оказалась во главе списка в девятый раз подряд.
 
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