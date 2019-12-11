ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оператор А1 при сотрудничестве с beCloud планирует покрыть связью 4G почти всю территорию Беларуси

12.12.2019 22:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Связь 4G – даже в самом отдаленном уголке Беларуси. Амбициозную цель поставил перед собой мобильный оператор А1 при сотрудничестве с компанией beCloud, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместными усилиями они планируют покрыть связью 4G 97 % территории страны для абонентов А1.

Когда это произойдет – знает Камилла Шах.

Предоставить абонентам равные условия, чтобы пользоваться всеми возможностями смартфона они могли независимо от геолокации – главный приоритет оператора А1. Совместно с компанией beCloud они начинают масштабный проект.

Оператор А1 при сотрудничестве с beCloud планирует покрыть связью 4G почти всю территорию Беларуси

Камилла Шах, корреспондент:
Реализация совместного проекта займет три года. Первый этап будет завершен уже к концу 2019-го. Но какие же главные преимущества 4G для абонентов? Это повышенное качество связи, быстрый интернет, в том числе высокая скорость и загрузки файлов в сеть, и скачивания файлов.

Вторая фаза реализации проекта стартует с января 2020 года. Она подразумевает развертывание 4G-сети beCloud в сельской местности в частотном диапазоне 800 МГц и на базе инфраструктуры A1. Чтобы гарантировать своим абонентам наилучший пользовательский опыт, компания А1 предоставит оператору beCloud свою инфраструктуру под базовые станции, а также транспортную сеть на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи.

Оператор А1 при сотрудничестве с beCloud планирует покрыть связью 4G почти всю территорию Беларуси

Оператор А1 при сотрудничестве с beCloud планирует покрыть связью 4G почти всю территорию Беларуси

Гельмут Дуз, генеральный директор компании А1:
Гарантия высокого качества оказываемых услуг для наших абонентов, в том числе и по предоставлению доступа к связи 4G, всегда остается приоритетом работы А1. А именно – для обеспечения покрытия 4G-сети, сопоставимого по охвату территории страны с существующей 3G-сетью А1, мы и консолидируем усилия вместе с нашими партнерами.

Мы рады, что уже в ближайшие годы связь четвертого поколения станет доступна абонентам компании повсеместно – в больших и малых городах и даже в сельской местности.

Оператор А1 при сотрудничестве с beCloud планирует покрыть связью 4G почти всю территорию Беларуси

Оператор А1 при сотрудничестве с beCloud планирует покрыть связью 4G почти всю территорию Беларуси

Данная схема взаимодействия была успешно опробована партнерами в рамках работ по перезапуску 4G-сети для абонентов А1 в Пинске в ноябре 2019 года. В итоге зона покрытия сети 4G для абонентов А1 сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети компании. И если цель первого этапа – дать доступ к 4G абонентам А1 во всех крупных городах Беларуси, то второй подразумевает покрытие сельской местности. Начнут с Гомельской, Могилевской и Витебской областей. Строительство базовых станций инфраструктурный оператор beСloud начнет с 2020 года.

Оператор А1 при сотрудничестве с beCloud планирует покрыть связью 4G почти всю территорию Беларуси

Олег Седельник, генеральный директор компании beCloud:
Для покрытия связью четвертого поколения территории всей республики необходимо использовать другой диапазон частот. В текущем году он нам был выделен, и, соответственно, со следующего года мы начинаем активное строительство в данном диапазоне, чтобы связь четвертого поколения была доступна во всех практически уголках нашей родины.

Оператор А1 при сотрудничестве с beCloud планирует покрыть связью 4G почти всю территорию Беларуси

К 2023 году связь четвертого поколения для абонентов А1 будет доступна на 97 % территории страны, где проживает свыше 99 % населения. И когда проект будет завершен, Беларусь станет лидером среди стран СНГ по покрытию и использованию связи нового поколения – 4G.

* На правах рекламы

Люди в материале: Камилла Шах, Гельмут Дуз, Олег Седельник
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Связь 4G – даже в самом отдаленном уголке Беларуси. Амбициозную цель поставил перед собой мобильный оператор А1 при сотрудничестве с компанией...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юные легкоатлеты Беларуси состязаются в финале турнира «300 талантов для королевы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика