Хоккеисты сборной Беларуси обыграли в овертайме Южную Корею — 6:5

Состав белорусской сборной был следующий: Брыкун (Осипков); Стасенко — Бэйлен, Стефанович — Дрозд — Платт; Шинкевич — Хенкель; Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын (капитан); Евенко — Готовец; Демков — Китаров — Когалев; Знахаренко — Богалейша; С. Малявко — Боярчук — Кислый.

Белорусы первыми открыли счёт — на 6-й минуте отличился Александр Когалев. Однако на 27-й минуте наша команда уже проигрывала — 1:2. Джефф Платт сравнял счёт на 30-й в меньшинстве. На 45-й минуте корейцы снова выходят вперёд, но тот же Платт на 53-й забрасывает шайбу в ответ. Не прошло и минуты, как белорусы снова пропускают — 3:4. Через две минуты счёт становится 3 5. Но наша команда сумела спасти поединок. Сначала на 57-й минуте шайбу забросил Евгений Ковыршин, а затем на 60-й в большинстве — Михаил Стефанович. Именно он и поставил победную точку в овертайме, когда до буллитов оставалось 24 секунды, пишет