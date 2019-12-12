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Хоккеисты сборной Беларуси обыграли в овертайме Южную Корею — 6:5

12.12.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеисты сборной Беларуси обыграли в овертайме Южную Корею — 6:5 (1:1, 1:1. 3:3, 1:0). Команда Михаила Захарова вышла в финал турнира шести наций, который проходит в Будапеште.

Состав белорусской сборной был следующий: Брыкун (Осипков); Стасенко — Бэйлен, Стефанович — Дрозд — Платт; Шинкевич — Хенкель; Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын (капитан); Евенко — Готовец; Демков — Китаров — Когалев; Знахаренко — Богалейша; С. Малявко — Боярчук — Кислый.


Белорусы первыми открыли счёт — на 6-й минуте отличился Александр Когалев. Однако на 27-й минуте наша команда уже проигрывала — 1:2. Джефф Платт сравнял счёт на 30-й в меньшинстве. На 45-й минуте корейцы снова выходят вперёд, но тот же Платт на 53-й забрасывает шайбу в ответ. Не прошло и минуты, как белорусы снова пропускают — 3:4. Через две минуты счёт становится 3 5. Но наша команда сумела спасти поединок. Сначала на 57-й минуте шайбу забросил Евгений Ковыршин, а затем на 60-й в большинстве — Михаил Стефанович. Именно он и поставил победную точку в овертайме, когда до буллитов оставалось 24 секунды, пишет euroradio.fm
 
 
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Хоккеисты сборной Беларуси обыграли в овертайме Южную Корею — 6:5 (1:1, 1:1. 3:3, 1:0). Команда Михаила Захарова вышла в финал турнира шести наций, который проходит в...
 
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