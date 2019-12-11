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Что известно о пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе, при котором погибли два человека

12.12.2019 22:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По факту пожара в психиатрической больнице в Сморгонском районе возбуждено уголовное дело. Напомним, рано утром в МЧС поступило сообщение о возгорании в специализированной клинике «Жодишки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что известно о пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе, при котором погибли два человека

По предварительным данным, причина пожара – телевизор в фойе, пламя от которого перебросилось на стены и потолок здания. Один из пациентов диспансера – 60-летний мужчина – погиб на месте. 80-летнюю женщину спасти не удалось.

До прибытия спасателей всех пациентов – а это почти полсотни человек – эвакуировали и временно разместили в соседнем здании. На место ЧП приехал министр здравоохранения.

Что известно о пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе, при котором погибли два человека

Дмитрий Апанович, следователь Сморгонского районного отдела СК Беларуси:

Следователями изымаются следы и объекты, по которым планируется назначение ряда исследований. Допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 304 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время к месту происшествия выбыла передвижная криминалистическая лаборатория областного управления. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Минздрав сейчас принимает меры по переводу пациентов в другие клиники страны. Так, 25 человек уже размещены в больницах Гродненской области.

Что известно о пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе, при котором погибли два человека

Что известно о пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе, при котором погибли два человека

Что известно о пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе, при котором погибли два человека

Что известно о пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе, при котором погибли два человека

Что известно о пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе, при котором погибли два человека

Что известно о пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе, при котором погибли два человека

Люди в материале: Дмитрий Апанович
 
 
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Новости Беларуси. По факту пожара в психиатрической больнице в Сморгонском районе возбуждено уголовное дело. Напомним, рано утром в МЧС поступило сообщение о...
 
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