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Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

12.12.2019 23:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Грюйер, маасдам и пармезан по-белорусски. Новые рецептуры европейских сыров освоили пружанские сыроделы. В месяц предприятие производит до полутысячи тонн элитных сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для белорусских аналогов всемирно известных cыров используют молоко исключительно класса экстра. Вместо французских Альп – Беловежская пуща. Экологически чистая сырьевая зона находится всего в 45 километрах от заповедника. За строгим соблюдением технологии следит новейшее оборудование. Полную рецептуру специалисты завода держат в секрете.

Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

К слову, пружанский пармезан считается молодым. Небольшой срок вызревания удешевляет продукт. При этом по текстуре и вкусу он максимально приближен к своему итальянскому прототипу.

Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

Татьяна Шопик, инженер-технолог Пружанского молочного комбината:
Мы постоянно совершенствуем линейку наших элитных сыров. Для этого посещаем известные сыродельные регионы Европы. В частности, недавно побывали во Франции, регион Верхняя Савоя, где изучали технологию производства таких сыров, как пармезан, грювер, мааздам, раклет. Будем внедрять их у нас.

Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

Людмила Тутина, главный специалист по сбыту и снабжению Пружанского молочного комбината:
Удельный вес экспорта составляет 80 % от общего объема реализации продукции. За счет активного развития производства и высокого качества продукции Пружанский молочный комбинат смог расширить географию экспорта и уже к сложившемся рынкам – Российская Федерация, Республика Казахстан, Азербайджанская Республика – смог присоединить потребительские рынки Узбекистана, Киргизии, Китайской Народной Республики.

Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

За вкус и качество пружанские сыры и масло получают высокую оценку как от потребителей так и от профессионалов. + Коллектив будет прилагать максимум уcилий чтобы радовать потребителей вкусными натуральными и качественными продуктами.

Качество пружанских сыров оценили и эксперты международной бизнес-премии «Лидер года». Предприятие стало лауреатом сразу в трех номинациях.

Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»

С 2019 года независимая премия приобрела международный формат. Эффективность работы и достижения компаний оцениваются экспертным советом, в составе которого бизнесмены, ученые и представители профильных ведомств. Признание на таком уровне способствует развитию инновационных подходов и продвижению белорусской продукции.

* На правах рекламы

Люди в материале: Татьяна Шопик, Людмила Тутина
 
 
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Новости Беларуси. Грюйер, маасдам и пармезан по-белорусски. Новые рецептуры европейских сыров освоили пружанские сыроделы. В месяц предприятие производит до...
 
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