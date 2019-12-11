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Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Грюйер, маасдам и пармезан по-белорусски. Новые рецептуры европейских сыров освоили пружанские сыроделы. В месяц предприятие производит до полутысячи тонн элитных сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для белорусских аналогов всемирно известных cыров используют молоко исключительно класса экстра. Вместо французских Альп – Беловежская пуща. Экологически чистая сырьевая зона находится всего в 45 километрах от заповедника. За строгим соблюдением технологии следит новейшее оборудование. Полную рецептуру специалисты завода держат в секрете.
К слову, пружанский пармезан считается молодым. Небольшой срок вызревания удешевляет продукт. При этом по текстуре и вкусу он максимально приближен к своему итальянскому прототипу.
Татьяна Шопик, инженер-технолог Пружанского молочного комбината:
Людмила Тутина, главный специалист по сбыту и снабжению Пружанского молочного комбината:
За вкус и качество пружанские сыры и масло получают высокую оценку как от потребителей так и от профессионалов. + Коллектив будет прилагать максимум уcилий чтобы радовать потребителей вкусными натуральными и качественными продуктами.
Качество пружанских сыров оценили и эксперты международной бизнес-премии «Лидер года». Предприятие стало лауреатом сразу в трех номинациях.
С 2019 года независимая премия приобрела международный формат. Эффективность работы и достижения компаний оцениваются экспертным советом, в составе которого бизнесмены, ученые и представители профильных ведомств. Признание на таком уровне способствует развитию инновационных подходов и продвижению белорусской продукции.
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Рецептуры европейских сыров в белорусском исполнении. Пружанский молочный комбинат стал лауреатом премии «Лидер года»
Новости Беларуси. Грюйер, маасдам и пармезан по-белорусски. Новые рецептуры европейских сыров освоили пружанские сыроделы. В месяц предприятие производит до...
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