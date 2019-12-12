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Все российские клубы вылетели из еврокубков
Источник материала: Tut.by
Впервые с 2001 года ни одна российская футбольная команда не вышла в плей-офф еврокубков.
Последний шанс был связан с «Краснодаром», которому нужно было обыгрывать в гостях испанский «Хетафе», но игра завершилась со счетом 3:0. Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович был удален на 89-й минуте.
Питерский «Зенит» и московский «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов и не смогли отобраться даже в Лигу Европы.
Московский ЦСКА еще за тур до финиша обеспечил себе последнее место в группе.
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Впервые с 2001 года ни одна российская футбольная команда не вышла в плей-офф еврокубков.
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