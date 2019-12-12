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«Для чего игроки сюда приезжают?» Тренер белорусской «молодежки» прокомментировал второе поражение

12.12.2019 23:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер молодежной (U-20) сборной Беларуси Дмитрий Дудик прокомментировал поражение от норвежцев в третьем матче домашнего молодежного чемпионата мира.


Фото: hockey.by

— Очень напряженная игра, надо отдать должное игрокам, ведь создали много моментов. Если бы начали забивать при счете 0:0, то результат был бы другим, но очень быстро «получили» 0:2 и пришлось перейти на игру в три звена. Понятно, упал темп матча, потому что играли в давление. Проявили характер, вытащили — 2:2. На удивление проигрываем второй овертайм скилловыми хоккеистами, которым формат «три на три» должен пойти на пользу.

— Вновь плохо играем в большинстве.

— Установка такая: вывести на бросок Денисова, но по каким-то причинам не получилось. Держали шайбу на периметре, без генеральной мысли.

— Объясните вратарскую рокировку. Завтра в воротах сыграет Колосов?

— Да. Почему заменили Толопило? Очевидно. Вы бы сделали то же самое.

— Кажется, команда проиграла психологически. Согласны?

— Да, есть такое ощущение. Возникает аналогия с последним МЧМ, когда проиграли Германии, а потом безвольно уступили латышам. Что-то похоже было сегодня.

— Верите ли в то, что Беларусь выйдет в элиту?

— Разве есть математические шансы?

— Есть.

— Не верю. Это правда, я нахожусь внутри коллектива. Вижу… Не хочу критиковать игроков, но нужно переосмыслить: для чего сборная? Для чего игроки сюда попадают? Что важнее: показать свое «я», засветиться перед скаутами или страна, болельщики? С этим есть проблемы. Возможно, потому что психологически молоды и неправильно расставляют приоритеты.

— Оксентюк и Протас больше всех в команде бросают, почему не удается забрасывать больше?

— Они бросают во вратаря, а надо мимо.

 
 
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Главный тренер молодежной (U-20) сборной Беларуси Дмитрий Дудик прокомментировал поражение от норвежцев в третьем матче МЧМ.
 
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