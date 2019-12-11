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Группа по сотрудничеству с Вьетнамом появится в парламенте Беларуси

12.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В парламенте Беларуси заработает группа по сотрудничеству с Вьетнамом, сообщил глава Председатель Палаты представителей национального белорусского собрания Владимир Андрейченко,передает «МИР 24». Он принял свою вьетнамскую коллегу и заявил о необходимости углублять деловые контакты.

Недавно в азиатской стране начали собирать грузовики МАЗ. Вскоре появится совместное молочное производство. «Сегодня принципиально важно, чтобы вот этот диалог развивали и дальше, чтобы мы ему придавали дополнительный импульс. Ваш визит на это и направлен. Считаю, что большую работу должны проводить в этом вопросе парламентарии наших государств», – сказал Владимир Андрейченко.

Гости пробудут в Минске несколько дней. Ранее в ходе встречи с Александром Лукашенко глава парламента Вьетнама пригласила его посетить страну.



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Теги: Минск
 
 
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Недавно в азиатской стране начали собирать грузовики МАЗ.
 
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