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Татарстан готов дать Беларуси нефтяное месторождение

12.12.2019 20:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Татарстан готов привлекать Беларусь к добыче нефти. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил в Минске журналистам после встречи с белорусским руководителем Александром Лукашенко.


Рустам Минниханов / БЕЛТА

"Помните, Лукашенко на днях сказал "не рыбу, а удочку в руки"? Фраза подходит и к сегодняшним переговорам президента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Татарстан нам — месторождения, а нефть — сами добудем. Ну, или совместно", — написал Telegram-канал "Пул Первого".


Речь о возможности Беларуси присоединиться к добыче нефти шла ещё на предыдущей встрече Лукашенко и Минниханова в Минске в 2016 году. Белорусский руководитель предлагал присоединить компанию "Белоруснефть" к нефтедобычи в Татарстане.

Минниханов сказал, что тема не закрыта. И от идеи нефтяного месторождения для Беларуси Лукашенко не отказался. "Он её сегодня тоже озвучил. И мы готовы к этой работе. Потому что одно дело там, где мы работаем (там всё уже выстроено), а зайти, разрабатывать новые месторождения — это ещё ресурсная база для Беларуси. Мы готовы к этому", — передаёт БЕЛТА слова президента Татарстана.
 
Теги: Минск
 
 
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Татарстан готов привлекать Беларусь к добыче нефти. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил в Минске журналистам после встречи с белорусским...
 
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