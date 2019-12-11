Татарстан готов дать Беларуси нефтяное месторождение





Рустам Минниханов / БЕЛТА





"Помните, Лукашенко на днях сказал "не рыбу, а удочку в руки"? Фраза подходит и к сегодняшним переговорам президента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Татарстан нам — месторождения, а нефть — сами добудем. Ну, или совместно", — написал Telegram-канал "Пул Первого".









Речь о возможности Беларуси присоединиться к добыче нефти шла ещё на предыдущей встрече Лукашенко и Минниханова в Минске в 2016 году. Белорусский руководитель предлагал присоединить компанию "Белоруснефть" к нефтедобычи в Татарстане.





передаёт БЕЛТА слова президента Татарстана. Минниханов сказал, что тема не закрыта. И от идеи нефтяного месторождения для Беларуси Лукашенко не отказался. "Он её сегодня тоже озвучил. И мы готовы к этой работе. Потому что одно дело там, где мы работаем (там всё уже выстроено), а зайти, разрабатывать новые месторождения — это ещё ресурсная база для Беларуси. Мы готовы к этому", —БЕЛТА слова президента Татарстана.



