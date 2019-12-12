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Учащиеся Ставской школы посетили пост МЧС и метеостанцию

12.12.2019 13:36 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Недавно учащиеся нашей школы побывали в Высоком, где посетили пост МЧС и метеостанцию.

Спасатели показали гостям пожарные машины и оборудование, ответили на вопросы и даже позволили примерить своим каски – здорово!

Интересно было узнать о том, что когда поступает сигнал тревоги, бойцы дежурного караула должны за 20-25 секунд надеть спецодежду, немедленно сесть в пожарный автомобиль и выехать. Время выезда, кстати, не должно превышать 40 секунд от момента поступления сигнала тревоги в подразделение! Вот это скорости! Ведь от того, как быстро прибудет машина к месту чрезвычайного происшествия, часто зависят жизни людей.

На месте необходимо за 1,5-2 минуты развернуть рукавные линии и подключить их к местному источнику водоснабжения (либо к цистерне).

Кроме всего прочего, пожарный должен знать правила оказания первой медицинской помощи, уметь пользоваться спасательным оборудованием, знать технику безопасности, грамотно работать на высоте. Не обойтись и без отличного здоровья, выносливости и физической силы, ведь только стандартное снаряжение пожарного весит около 20-30 кг!

После экскурсии учащиеся пожелали спасателям сухих рукавов, но это будет зависеть от жителей нашего района…

Наших ребят давно интересовало, где и как в нашем районе «делают погоду», потому мы и отправились в путешествие. Руководитель метеостанции Валентина Потапенко с радостью поделилась информацией, рассказав об истории метеорологических исследований на Каменетчине.

На станции ребята познакомились с приборами для наблюдения за погодой: термометрами для измерения температуры воздуха и почвы, барометром (атмосферного давления), гигрометром (влажности воздуха), анеморумбометром (скорости и направления ветра), осадкомером, термографом, гигрографом, психрометром.

Мы узнали что, работать здесь с каждым годом становится все легче благодаря автоматизации приборов. Но техника иногда выходит из строя, то есть без человека все равно не обойтись. Поэтому каждые три часа дежурный техник-метеоролог выходит на улицу и снимает показания на метеоплощадке.

Валентина ГАПОНЮК,

учитель биологии.

Фото из архива «НК».

 
 
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Недавно учащиеся нашей школы побывали в Высоком, где посетили пост МЧС и метеостанцию. Спасатели показали Сообщение Учащиеся Ставской школы посетили пост МЧС и...
 
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