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ФОТОФАКТ. В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку
12.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 декабря 2019 18:00 1836
В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку
Город и его жители уже окунулись в атмосферу приятных хлопот, прониклись предпраздничным настроением. А согласитесь: какой Новый год без нарядной зеленой красавицы! На центральной площади Солигорска начались работы по установке главной городской ёлки.
Солигорск готовит обширную программу культурно-массовых и спортивных мероприятий для посетителей центра города. В настоящее время определяются другие площадки, где будет установлены зеленые красавицы.
Центральная площадь станет одной из основных зон притяжения горожан на новогодние и рождественские праздники. В настоящее время всем ответственным службам поставлены задачи по оформлению города к Новому году. Помимо ярких лампочек, 18-метровую зеленую красавицу украсят почти сотней шаров.
А вот так выглядит елка возле главного здания ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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4 декабря 2019 18:00 1836 В Солигорске на центральной площади города начали...
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