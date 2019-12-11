ФОТОФАКТ. В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку

Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку Автор: Эдуард Кидяев.

Город и его жители уже окунулись в атмосферу приятных хлопот, прониклись предпраздничным настроением. А согласитесь: какой Новый год без нарядной зеленой красавицы! На центральной площади Солигорска начались работы по установке главной городской ёлки.

Солигорск готовит обширную программу культурно-массовых и спортивных мероприятий для посетителей центра города. В настоящее время определяются другие площадки, где будет установлены зеленые красавицы.



Главный символ празднования Нового года в Солигорске будет состоять из 250 маленьких живых ёлочек, закрепленных на металлической конструкции. Все они выращены в Старобинском лесничестве. Еще 3-4 дня уйдет на то, чтобы повесить гирлянду и проверить ее работоспособность.















Центральная площадь станет одной из основных зон притяжения горожан на новогодние и рождественские праздники. В настоящее время всем ответственным службам поставлены задачи по оформлению города к Новому году. Помимо ярких лампочек, 18-метровую зеленую красавицу украсят почти сотней шаров.



Традиционно центр города украсят и новогодние фигуры, вдоль дорог засверкает иллюминация. Церемония включения иллюминации новогодней ели и всей площади состоится в середине декабря, примерно 15 числа.



А вот так выглядит елка возле главного здания ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ».









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