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ФОТОФАКТ. В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку

12.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 декабря 2019 18:00 1836

В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку

Автор: Эдуард Кидяев.

Город и его жители уже окунулись в атмосферу приятных хлопот, прониклись предпраздничным настроением. А согласитесь: какой Новый год без нарядной зеленой красавицы! На центральной площади Солигорска начались работы по установке главной городской ёлки. 

ФОТОФАКТ. В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку

Солигорск готовит обширную программу культурно-массовых и спортивных мероприятий для посетителей центра города. В настоящее время определяются другие площадки, где будет установлены зеленые красавицы.

Главный символ празднования Нового года в Солигорске будет состоять из 250 маленьких живых ёлочек, закрепленных на металлической конструкции.  Все они выращены в Старобинском лесничестве. Еще 3-4 дня уйдет на то, чтобы повесить гирлянду и проверить ее работоспособность.

ФОТОФАКТ. В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку
ФОТОФАКТ. В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку
ФОТОФАКТ. В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку

Центральная площадь станет одной из основных зон притяжения горожан на новогодние и рождественские праздники. В настоящее время всем ответственным службам поставлены задачи по оформлению города к Новому году. Помимо ярких лампочек, 18-метровую зеленую красавицу украсят почти сотней шаров.

Традиционно центр города украсят и новогодние фигуры, вдоль дорог засверкает иллюминация. Церемония включения иллюминации новогодней ели и всей площади состоится в середине декабря, примерно 15 числа.

А вот так выглядит елка возле главного здания ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ».

ФОТОФАКТ. В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку
ФОТОФАКТ. В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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4 декабря 2019 18:00 1836 В Солигорске на центральной площади города начали...
 
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