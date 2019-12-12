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Обучение в течение всей жизни: получится ли применить мировой опыт в Беларуси?

13.12.2019 00:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Обучение в течение всей жизни: получится ли применить мировой опыт в Беларуси?

Рынок труда сегодня стремительно меняется. В настоящий момент цифровая экономика ставит перед всем миром, и в частности Беларусью, вызовы в части образования и подготовки кадров.

Арьен Дей, старший специалист по системам квалификаций (Европейский фонд образования) на международной конференции «Новыя навыкі для новых спраў: магчымасці і выклікі для навучання на працягу ўсяго жыцця ва ўмовах развіцця лічбавай эканомікі», рассказал о том, что сегодня в образовании один из первоочередных вопросов: как реализовать обучение в течение всей жизни. Оно, по его словам, предполагает предоставление каждому возможности реализации своего потенциала, причем во всех возрастах, вне зависимости от места и времени и иных обстоятельств: на работе, в университете, дома, используя все возможные каналы и способы и методы обучения.

«Обучение в странах Евросоюза становится уже менее академическим, – отметил определенные успехи в европейском образовании Арьен Дей. – Очень часто оно происходит на рабочем месте. Внедряется индивидуальный подход. Становятся более гибкими формы обучения. Постепенно становится привычным форматом онлайн-обучение».

Эксперт особо обратил внимание на популярность обучения на рабочем месте в европейских странах. Он объясняет это тем, что работодателю сегодня не совсем выгодно отправлять своих сотрудников куда-то учиться на несколько недель либо месяц, сегодня они предпочитают формы дистанционного обучения для своих работников.

Обучение онлайн, как механизм

В Беларуси онлайн-курсы также набирают популярность и уже рассматриваются как довольно эффективный инструмент в подготовке специалистов. 

Преподаватель БГУ и БГТУ, руководитель лаборатории автоматизации тестирования в EPAM Systems Виталий Шульга отметил, что компания EPAM не так давно запустила бесплатный обучающий онлайн-курс по автоматизированному тестированию для всех желающих.

«Особенность курса в том, что он представлен короткими видеозаписями, и поэтому человеку легко воспринимать информацию, – рассказал специалист. – Также для того, чтобы начать обучение, человеку не надо ждать определенного месяца, как это происходят в случае обычных курсов – тут стартовать и начать проходить курс можно в любой момент».

Еще один плюс онлайн-формата, по словам Виталия Шульги: занимаешься, где угодно и когда удобно.

Преимущество данного обучения также в том, что по времени оно длится столько, сколько времени нужно человеку, чтобы он усвоил материал. Иными словами, важен конечный результат.

Шульга отметил, что такие курсы не в прямом смысле означают «образование», но они помогают готовить специалистов для работы в компаниях.

Что в Беларуси

Также в ходе конференции не раз отмечалось, что процесс обучения никогда не останавливается выпуском из ВУЗа, поэтому в Беларуси, как и во многих странах, стоит задача обеспечить доступ каждого к образованию на протяжении всей жизни.

Для решения этой задачи в рамках проекта ЕС «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси» была проведена экспертная оценка, на основе которой были выявлены плюсы и минусы текущей ситуации в Беларуси с точки зрения внедрения в стране непрерывного образования.

К примеру, одной из проблем называется недостаточно тесное и систематическое взаимодействие между разными провайдерами непрерывного образования (РИПО, АПО, РИВШ, частные компании) и стейкхолдерами (например, как Ассоциации, которые сами провайдерами не являются).

Эксперты указывают и на снижение за последнее десятилетие доли государственного финансирования образования с 6 до 5% ВВП.

Также отмечается недостаточный уровень владения иностранным языком среди населения, что в свою очередь не позволяет ему активно участвовать в международных коммуникационных процессах или в поиске работы в международных компаниях.

Специалисты также считают, что должен быть снижен дисбаланс возможностей для непрерывного образования в Минске и регионах. Как один из способов решения данной проблемы предлагается расширить сферы компетенций местных органов власти. Например, предоставить им права использовать средства местного бюджета для целей обучения взрослых, а также предоставлять муниципальную недвижимость для проведения обучения.

Одна из, пожалуй, наиболее важных проблем, считают эксперты – это отсутствие на сегодня связи между экономикой и образованием. То есть учреждения образования с трудом адаптируются к обновляющемуся рынку труда с его новыми профессиями и навыками, а также сохраняется диспропорция между качеством подготовки специалистов и требованиями рынка труда.

Как проблему несоответствия образования рынку труда решают в других странах?

Например, в Эстонии, как заметила в ходе конференции менеджер по развитию системы квалификаций (Kutsekoda) Саломе Виркус, данной проблемой занимается специальное агентство.

«Там собирается информация, необходимая для статистики, идет работа в фокус-группах, берутся интервью, после чего проводится анализ полученных данных и уже затем из всего этого делается вывод, сколько людей и с какими навыками нам понадобится в будущем», – рассказала она.

Одна из проблем в том, что студенты часто выбирают не те профессии, которые нужны на рынке.

С этой целью работники агентства также стараются популяризировать ряд профессий.

Кроме этого, на уровне государства проводится миграционная политика, в основе которой лежит задача импортировать необходимые Эстонии навыки из других стран, отметила эксперт.

 
Теги: Минск
 
 
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