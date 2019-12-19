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"Безопасный Новый год": акция МЧС проходит на Пинщине

13.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Новый год – один из самых любимых праздников у детей и взрослых. Но даже во время веселья не стоит забывать о безопасности. Чтобы рождественские и новогодние праздники не были омрачены пожарами и другими чрезвычайными ситуациями, спасатели напомнят и расскажут о правилах поведения в акции «Безопасный Новый год!», которая проходит в четыре этапа.

  На первом из них работники МЧС посетили территориальные центры социального обслуживания населения, где говорили с людьми пожилого возраста, а также санаторий «Ясельда», где отдыхает данная категория граждан.

  В безопасную программу для пенсионеров вошли интерактивная беседа по ОБЖ, полезные конкурсы и викторины, показ тематических фильмов и роликов, беспроигрышные лотереи, выступление артистов и творческих коллективов. Не остались пожилые люди в канун светлых праздников и без приятного бонуса – ярких поздравительных открыток от МЧС.

  Целевой аудиторией следующего этапа акции стали учащиеся школ, воспитанники домов-интернатов, а также семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении. В тематику бесед вошли правила использования пиротехники, правила поведения на льду, эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также, конечно же, главные составляющие безопасности детей в период зимних каникул. А к кому-то из многодетных семей смогли приехать Дед Мороз, Снегурочка, ростовые куклы и другие сказочные персонажи.

  А еще в рамках акции «Безопасный Новый год!» будет проведена креативная рекламная кампании «Полный отрыв». Суть ее заключается в том, что в учреждениях образования, а также в местах вероятного появления несовершеннолетних (кинотеатры, торгово-развлекательные центры) будут размещаться рекламные объявления в форме руки. На каждом ее пальце указан телефонный номер областного Центра пропаганды МЧС. Дозвонившемуся с просьбой о покупке петард ответит работник МЧС и расскажет об опасности использования пиротехники.



  На третьем этапе – с 18 по 24 декабря – в местах продажи пиротехнических изделий появятся Пожарный Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые напомнят покупателям хлопушек, фейерверков и петард о возможных последствиях подобных «развлечений». На этом же этапе десант безопасности «приземлится» на ледовые катки, арены и другие места массового катания. Здесь появится специальная зона активации от МЧС, на которой пройдут конкурсы, викторины, беспроигрышные лотереи и выступления артистов. С помощью наглядно-изобразительной продукции, ростовых кукол и громкоговорителей спасатели постараются в преддверии Нового года донести важную мысль: пиротехника – серьезный источник потенциальной опасности.

  Четвертый, финальный этап станет традиционно самым массовым и пройдет с 26 по 31 декабря. Локацией станут места массового пребывания людей – это открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры и т.д. С населением поговорят в максимально доступной форме, поздравят с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, раздадут познавательную наглядно-изобразительную продукцию МЧС, проведут тематические викторины, конкурсы, лотереи и многое другое. А «разогревать» гостей мероприятия будут музыкальные коллективы и артисты.

  МЧС обращается ко всем жителям города и района: чтобы праздник оставался праздником, всегда необходимо помнить о правилах безопасности!

  Олег ЧЕРВЯКОВСКИЙ,

  старший инспектор Пинского ГРОЧС.

 

 

 

 

 

 
 
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  Новый год – один из самых любимых праздников у детей и взрослых. Но даже во время веселья не стоит забывать о безопасности. Чтобы рождественские и новогодние...
 
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