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От подготовки спортивных менеджеров до сотрудничества со СМИ. О чём говорили на семинаре «Стратегия успеха»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Семинар «Стратегия успеха» в штаб-квартире Национального олимпийского комитета – повод поговорить о насущном, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня, 12 декабря, здесь поднимались абсолютно различные вопросы – от подготовки спортивных менеджеров и работы со спонсорами до организации сотрудничества федераций со СМИ.
Александр Богданович, олимпийский чемпион:
Выстроить процесс коммуникации между спортсменами, тренерами и представителями СМИ непросто. Но именно от их согласованной работы зависит конечный продукт – то, что видят зрители на экранах, телевидении и читают в газетах. Обмен идеями и опытом, площадка для конструктивного диалога, который будет полезен как федерациям по видам спорта, так и СМИ – именно такую цель преследовали организаторы.
В качестве одного из спикеров-экспертов, тех кто не понаслышке знает все тонкости спортивной журналистики, выступила специальный корреспондент телеканала СТВ Анжелика Урман.
Виктория Меннанова, начальник отдела информации Национального олимпийского комитета Беларуси:
Сегодня для представителей СМИ мы также организовали и блок в части взаимодействия федераций по видам спорта со СМИ: как правильно выстраивать эту работу, как правильно доносить эту позицию по тому или иному вопросу.
Конечно, хотим услышать от вас, от представителей СМИ, правильно ли мы все сами делаем, правильно ли делают все федерации, чтобы это было интересно, «вкусно», чтобы наши зрители, наши читатели потом смогли получить актуальную информацию и чтобы эта информация была полезной для каждого.
Семинар оказался не просто полезным, но еще и своевременным в преддверии скорой олимпиады в Токио. Более 120 человек представляли различные федерации, спортивные объединения и клубы Беларуси.
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От подготовки спортивных менеджеров до сотрудничества со СМИ. О чём говорили на семинаре «Стратегия успеха»
Новости Беларуси. Семинар «Стратегия успеха» в штаб-квартире Национального олимпийского комитета – повод поговорить о насущном, сообщили в программе «СТВ-Спорт»....
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