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В Минске наградили победителей первого конкурса рекламы в сфере защиты авторских прав
13.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Твори, изобретай, воплощай. Под таким девизом в Беларуси прошел конкурс социальной рекламы в сфере защиты авторских прав и интеллектуальной собственности. Победителей наградили сегодня в Минске, сообщает «МИР 24».
«Меня очень заняли идеи маленьких детей. Я, так думаю, им 4-5-6-7 лет. Они подходят с рисунками, предложениями и словами объясняют инновационную деятельность, которую, если на самом деле серьезно разработать, можно внедрить в сельское хозяйство или в другие области», – отметил директор департамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности Михаил Швантнер.
Подобный конкурс в Беларуси проводится впервые. И как уверяют организаторы, смотр станет ежегодным. Ведь защите интеллектуальной собственности в республике уделяется много внимания.
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