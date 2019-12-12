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В Минске наградили победителей первого конкурса рекламы в сфере защиты авторских прав

13.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Твори, изобретай, воплощай. Под таким девизом в Беларуси прошел конкурс социальной рекламы в сфере защиты авторских прав и интеллектуальной собственности. Победителей наградили сегодня в Минске, сообщает «МИР 24».

Свои работы на суд жюри представили участники из Беларуси, России, Молдовы, Украины, Казахстана и Словакии. Самому младшему всего 7 лет. Самому опытному 87. Всего поступило более 250 заявок. Лучших выбирали в номинациях текст, графика и видео.

«Меня очень заняли идеи маленьких детей. Я, так думаю, им 4-5-6-7 лет. Они подходят с рисунками, предложениями и словами объясняют инновационную деятельность, которую, если на самом деле серьезно разработать, можно внедрить в сельское хозяйство или в другие области», – отметил директор департамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности Михаил Швантнер.

Подобный конкурс в Беларуси проводится впервые. И как уверяют организаторы, смотр станет ежегодным. Ведь защите интеллектуальной собственности в республике уделяется много внимания.

«Беларусь – высокотехнологичная страна. Естественно, высокие технологии без интеллектуальной собственности в принципе невозможны. Мы все слышим про «биг дата». То есть большие данные. Опять же это новая сфера защиты информации. И здесь даже в отношении законодательства Беларусь в определенной степени уже является родоначальником многих законов»,- рассказал  председатель государственного Комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин. 

Работы победителей и призеров в ближайшее время появятся в республиканских СМИ.

 



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Теги: Минск
 
 
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Свои работы на суд жюри представили участники из Беларуси, России, Молдовы, Украины, Казахстана и Словакии. Самому младшему всего 7 лет. Самому опытному 87.
 
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