10 идей, чем занять эти выходные. Советуют минчане и редакция

Источник материала: Tut.by

Ловите свежий подгон идей, куда сходить в выходные тем, кто не верит, что за окном зима и уже можно начинать украшать елку. Чтобы подсказать вам что-то актуальное, мы проанализировали статистику всех мероприятий на выходные на нашем сервисе и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 9 по 12 декабря. Ниже — топ от минчан и по традиции бонусы от редакции.

Сходить в кино на премьеру — «Джуманджи»



Кадр из фильма «Джуманджи»

Когда: все выходные Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 5,50 рубля Купить билет

В кино вышел американский приключенческий фильм режиссера Джейка Кэздана, продолжение культового «Джуманджи: Зов джунглей» и третья часть франшизы «Джуманджи». Свои роли в ленте повторят Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и другие. Фильм хорош хотя бы тем, что дает классную возможность сходить в кинотеатр всей семьей. По сюжету, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Бонус от редакции: а вот еще одна симпатичная премьера, от которой лично мы без ума. «Собаки не носят штанов» — это «50 оттенков серого» на максималках, БДСМ-драма с горячим рейтингом «18+». Зрители фестивалей в Каннах, Торонто и Карловых Варах ее уже оценили — теперь черед Минска.