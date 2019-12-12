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10 идей, чем занять эти выходные. Советуют минчане и редакция

13.12.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ловите свежий подгон идей, куда сходить в выходные тем, кто не верит, что за окном зима и уже можно начинать украшать елку. Чтобы подсказать вам что-то актуальное, мы проанализировали статистику всех мероприятий на выходные на нашем сервисе и в каждом разделе («Кино», «Концерты», «Спектакли», «Выставки», «Другое») выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 9 по 12 декабря. Ниже — топ от минчан и по традиции бонусы от редакции.

Сходить в кино на премьеру — «Джуманджи»


Кадр из фильма «Джуманджи»

Когда: все выходные

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля

Купить билет

В кино вышел американский приключенческий фильм режиссера Джейка Кэздана, продолжение культового «Джуманджи: Зов джунглей» и третья часть франшизы «Джуманджи». Свои роли в ленте повторят Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и другие. Фильм хорош хотя бы тем, что дает классную возможность сходить в кинотеатр всей семьей. По сюжету, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Бонус от редакции: а вот еще одна симпатичная премьера, от которой лично мы без ума. «Собаки не носят штанов» — это «50 оттенков серого» на максималках, БДСМ-драма с горячим рейтингом «18+». Зрители фестивалей в Каннах, Торонто и Карловых Варах ее уже оценили — теперь черед Минска.

Полный график кинопремьер Минска

 

Теги: Минск
 
 
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Ловите подгон идей, куда сходить в выходные, для тех, кто не верит, что за окном зима и уже можно начинать украшать елку. Чтобы подсказать вам что-то актуальное, мы...
 
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