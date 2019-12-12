Источник материала: Новости Волковыска

Студия Warner Bros. огласила дату выхода четвертой части серии "Матрица". Как сообщает The Hollywood Reporter , картина выйдет в прокат 21 мая 2021 года.

Релиз сольного фильма о Флэше намечен на 1 июля 2022 года, главную роль в нем сыграет Эзра Миллер. Отмечается, что на дату релиза "Матрицы" была запланирована экранизация манги "Акира", которую должен был снят Тайка Вайтити, но производство проекта было отложено в июле, после того как режиссер согласился работать над новым "Тором".

В августе Warner Bros. анонсировала выход "Матрицы 4", главные роли в которой сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, снимавшиеся в первых трех фильмах. Также в четвертой части снимется актер Яхья Абдул-Матин II.

Режиссером нового фильма станет Лана Вачовски. Работа над картиной должна стартовать в начале 2020 года.

Антиутопия "Матрица" вышла на экраны в 1999 году, фильм рассказывает о мире, в котором человечество порабощено искусственным интеллектом. В 2003 году вышли два сиквела фильма: "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".

Фильмы, мультсериалы и комиксы "Матрица" заработали более трех миллиардов долларов в сборах по всему миру.