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Показываем, какой проект большого колеса обозрения у Дворца спорта хотели предложить Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Недавно мы писали о проекте
В 2018 году в Мингорисполкоме появилась идея установить на набережной возле Дворца спорта большое колесо обозрения высотой в 120 метров, что в два раза выше колеса обозрения в нашем парке Горького и всего на 15 метров ниже знаменитого «Лондонского глаза». К концу прошлого года была готова визуализация проекта, выполненная одной из белорусских компаний и названная Minsk Ring — «Минское колесо». По словам знакомых с процессом источников, визуализацию уже готовы были представлять президенту, но в конце ноября Андрея Шорца сняли с поста председателя Мингорисполкома.
Новый же глава Минска Анатолий Сивак отказался от идеи установки колеса обозрения у Дворца спорта. Его подход такой: если и устанавливать новое колесо обозрения, то только в парке и только за счет инвестора. У этой идеи есть свои сторонники и свои противники. Но большинство людей, которые участвовали в голосовании под материалом на TUT.BY, высказались за колесо обозрения на воде возле Дворца спорта. Поэтому показываем, что должно было попасть на стол к Александру Лукашенко.
В Minsk Ring должно было быть 32 закрытые кондиционируемые кабинки-капсулы, в каждую из которых может поместиться до 25 человек. Один оборот 120-метрового колеса должен был длиться около 30 минут.
При этом, чтобы брать на борт новых пассажиров, колесо не обязательно было бы останавливать. Скорость в 0,9 километра в час позволяла бы пассажирам входить и выходить на уровне земли.
Колесо должно было представлять собой силуэт аиста, что должно было придавать ему дополнительную символичность.
В основании колеса хотели разместить какое-нибудь развлекательное заведение или ресторан. В темное время суток на объекте предполагалась подсветка.
Отметим, что колеса обозрения на воде установлены в Англии, Китае, Японии, США, Сингапуре и других странах.
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Создатели визуализации проекта показали, как это самое колесо могло выглядеть, и рассказали о его особенностях.
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