Показываем, какой проект большого колеса обозрения у Дворца спорта хотели предложить Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о проекте большого колеса обозрения , которое во время руководства столицей Андрея Шорца хотели установить на воде возле Дворца спорта. Но после смены главы города от этой идеи отказались. Создатели визуализации проекта показали, как это самое колесо могло выглядеть, и рассказали о его особенностях. Смотрите, что должно было лечь на стол Александру Лукашенко.





В 2018 году в Мингорисполкоме появилась идея установить на набережной возле Дворца спорта большое колесо обозрения высотой в 120 метров, что в два раза выше колеса обозрения в нашем парке Горького и всего на 15 метров ниже знаменитого «Лондонского глаза». К концу прошлого года была готова визуализация проекта, выполненная одной из белорусских компаний и названная Minsk Ring — «Минское колесо». По словам знакомых с процессом источников, визуализацию уже готовы были представлять президенту, но в конце ноября Андрея Шорца сняли с поста председателя Мингорисполкома.

Новый же глава Минска Анатолий Сивак отказался от идеи установки колеса обозрения у Дворца спорта. Его подход такой: если и устанавливать новое колесо обозрения, то только в парке и только за счет инвестора. У этой идеи есть свои сторонники и свои противники. Но большинство людей, которые участвовали в голосовании под материалом на TUT.BY, высказались за колесо обозрения на воде возле Дворца спорта. Поэтому показываем, что должно было попасть на стол к Александру Лукашенко.





В Minsk Ring должно было быть 32 закрытые кондиционируемые кабинки-капсулы, в каждую из которых может поместиться до 25 человек. Один оборот 120-метрового колеса должен был длиться около 30 минут.





При этом, чтобы брать на борт новых пассажиров, колесо не обязательно было бы останавливать. Скорость в 0,9 километра в час позволяла бы пассажирам входить и выходить на уровне земли.





Колесо должно было представлять собой силуэт аиста, что должно было придавать ему дополнительную символичность.

В основании колеса хотели разместить какое-нибудь развлекательное заведение или ресторан. В темное время суток на объекте предполагалась подсветка.





Отметим, что колеса обозрения на воде установлены в Англии, Китае, Японии, США, Сингапуре и других странах.