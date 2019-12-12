Беларусь и Татарстан развивают сотрудничество: подписано несколько соглашений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Итогом переговоров стало подписание сразу нескольких соглашений о взаимодействии, передает «МИР 24».



Так, Минский областной исполком и правительство российской республики договорились сотрудничать в торгово-экономической сфере, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях. А Белорусский союз молодежи заключил соглашение с Ассоциацией молодежных правительств России. Как подчеркнул Сергей Румас, в товарообороте с Беларусью Татарстан занимает шестое место среди всех регионов России и имеет неплохой потенциал для улучшения результата.

«Именно нефтехимия составляет половину нашего товарооборота. Сегодня Татарстан является основным поставщиком не производимого в Республике Беларусь нефтехимического сырья: синтетических каучуков, технического углерода, ацетона», – подчеркнул премьер Беларуси.

В свою очередь Беларусь поставляет в Татарстан кордовую ткань и синтетические нити.