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Беларусь и Татарстан развивают сотрудничество: подписано несколько соглашений

13.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Итогом переговоров стало подписание сразу нескольких соглашений о взаимодействии, передает «МИР 24».

Так, Минский областной исполком и правительство российской республики договорились сотрудничать в торгово-экономической сфере, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях. А Белорусский союз молодежи заключил соглашение с Ассоциацией молодежных правительств России. Как подчеркнул Сергей Румас, в товарообороте с Беларусью Татарстан занимает шестое место среди всех регионов России и имеет неплохой потенциал для улучшения результата.

«Именно нефтехимия составляет половину нашего товарооборота. Сегодня Татарстан является основным поставщиком не производимого в Республике Беларусь нефтехимического сырья: синтетических каучуков, технического углерода, ацетона», – подчеркнул премьер Беларуси.

В свою очередь Беларусь поставляет в Татарстан кордовую ткань и синтетические нити.

Ранее с Рустамом Миннихановым встретился президент Беларуси  Александр Лукашенко. Они обсудили сотрудничество в сфере нефтедобычи и освоения новых месторождений.



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Минский областной исполком и правительство российской республики договорились сотрудничать в торгово-экономической сфере, научно-технической,...
 
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