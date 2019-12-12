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Беларусь и Татарстан развивают сотрудничество: подписано несколько соглашений
13.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Итогом переговоров стало подписание сразу нескольких соглашений о взаимодействии, передает «МИР 24».
«Именно нефтехимия составляет половину нашего товарооборота. Сегодня Татарстан является основным поставщиком не производимого в Республике Беларусь нефтехимического сырья: синтетических каучуков, технического углерода, ацетона», – подчеркнул премьер Беларуси.
В свою очередь Беларусь поставляет в Татарстан кордовую ткань и синтетические нити.
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