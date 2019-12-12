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«Она просит о харассменте». Модель затравили за прозрачное платье на публике

13.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американскую модель Брукс Надер (Brooks Nader) затравили в социальных сетях за прозрачное платье, в котором она пришла на премию Sportsperson of the Year Awards спортивного еженедельника Sports Illustrated. 

Для мероприятия 23-летняя Надер выбрала асимметричное мини-платье с открытым плечом. Наряд изготовлен из прозрачного бежевого материала и украшен блестками. Наряд девушка дополнила босоножками на высоких каблуках и золотым браслетом.

Пользователи соцсети не одобрили внешний вид модели, посчитав его чересчур откровенным для выхода на публику. «Почему такие женщины, как ты, надевают прозрачную одежду, а потом выходят из себя, когда мужчины обращаются с ними, как с проститутками? Хотя, наверное, тебя это не беспокоит, — съязвила одна из них. — Я женщина. Мне нравится быть женщиной, и я люблю мужчин. Это фото не сексуально, она [Надер] просит о харассменте».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @brooksnaderupdates

После этого комментаторша заявила, что откровенная одежда — это призыв к насилию, а также посоветовала модели надевать более закрытые наряды, если она не хочет видеть подобные комментарии на своей странице.

Надер, чья фотография собрала почти 17 тысяч лайков, решила ответить обидчице. «Я надела это платье, потому что я так хотела, в нем я чувствую себя сексуальной. Возможно, оно не придало бы вам уверенности в себе, но мне — еще как», — объяснила свой выбор знаменитость.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Выходить в свет в прозрачных вещах стало трендом у знаменитостей. Ранее в декабре британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась на премии British Fashion Awards 2019 в откровенном наряде и без бюстгальтера. На размещенных в Сети снимках Кэмпбелл позировала в узком прозрачном платье с открытой спиной и шлейфом, полностью расшитым камнями.

 
 
Ссылка на источник 46
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Модель надела на выход «голое платье», но столкнулась с критикой
 
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