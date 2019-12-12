ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 причин кастрировать домашних животных

13.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

5 причин кастрировать домашних животных

Кастрация – представляет собой хирургическое вмешательство, при котором удаляются семенники (половые мужские железы). Цель процедуры заключается в предотвращении выработки половых гормонов у самцов, а также прекращении репродуктивной функции. Не нужно путать кастрацию со стерилизацией, ведь во втором варианте гормональная система животного работает в прежнем режиме. Владельцы домашних питомцев отдают предпочтение кастрации.

Кому показана процедура

Прежде чем обращаться за помощь в ветеринарную клинику, стоит разобраться, нужна ли действительно эта процедура. Рассмотрим основные причины необходимости в кастрации:

  1. Если животное не управляемо, чаще всего это касается котов, то кастрация, это лучшее что вы можете сделать для него. В период течки, собаки могут вести себя неадекватно, они всячески пытаются сбежать из дома, прыгают на подоконники, истерически кричат, портят мебель, могут проявлять агрессию к людям. В общем, чтобы этого всего не было, желательно провести процедуру.
  2. Прекращение репродуктивной функции. Многие хозяева, заводя себе четвероногого друга, не желают, чтобы он в будущем давал потомство. Поэтому котов нужно кастрировать в возрасте 6-8 месяцев, а собак в период с 5 до 10 месяцев. Будьте уверены, что у домашнего питомца нет радости в «семейной» жизни.
  3. Владельцы не породистых домашних животных также отправляются в ветклинику за данной процедурой, поскольку уверены, что простые щенки и котята точно не пользуются спросом.
  4. Кастрированное животное не придется регулярно пичкать контрацептивами. Кстати противозачаточные препараты наносят не поправимый вред организму питомца. Каждый владелец, которого беспокоит здоровье любимца, не станет ждать пока от таблеток у кота или собаки откажут почки, или еще хуже начнет развиваться онкология. К тому же стоимость кастрации оправдывает затраты на контрацептивы.
  5. Домашнее животное всегда будет иметь безупречный вид, чего не скажешь о питомцах, которые постоянно худеют в период спаривания.

В подведение итогов отметим что кастрация – это идеальная и не травматичная процедура, спустя несколько дней после операции, животное будет вести себя привычно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кастрация – представляет собой хирургическое вмешательство, при котором удаляются семенники (половые мужские железы). Цель процедуры заключается в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В один вечер у меня оказалось 11 собак». Как Ольга Барабанщикова спасает животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки женские большие вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика