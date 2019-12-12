5 причин кастрировать домашних животных

Источник материала: Вороновская газета





Кастрация – представляет собой хирургическое вмешательство, при котором удаляются семенники (половые мужские железы). Цель процедуры заключается в предотвращении выработки половых гормонов у самцов, а также прекращении репродуктивной функции. Не нужно путать кастрацию со стерилизацией, ведь во втором варианте гормональная система животного работает в прежнем режиме. Владельцы домашних питомцев отдают предпочтение кастрации.

Кому показана процедура

Прежде чем обращаться за помощь в ветеринарную клинику, стоит разобраться, нужна ли действительно эта процедура. Рассмотрим основные причины необходимости в кастрации:

Если животное не управляемо, чаще всего это касается котов, то кастрация , это лучшее что вы можете сделать для него. В период течки, собаки могут вести себя неадекватно, они всячески пытаются сбежать из дома, прыгают на подоконники, истерически кричат, портят мебель, могут проявлять агрессию к людям. В общем, чтобы этого всего не было, желательно провести процедуру. Прекращение репродуктивной функции. Многие хозяева, заводя себе четвероногого друга, не желают, чтобы он в будущем давал потомство. Поэтому котов нужно кастрировать в возрасте 6-8 месяцев, а собак в период с 5 до 10 месяцев. Будьте уверены, что у домашнего питомца нет радости в «семейной» жизни. Владельцы не породистых домашних животных также отправляются в ветклинику за данной процедурой, поскольку уверены, что простые щенки и котята точно не пользуются спросом. Кастрированное животное не придется регулярно пичкать контрацептивами. Кстати противозачаточные препараты наносят не поправимый вред организму питомца. Каждый владелец, которого беспокоит здоровье любимца, не станет ждать пока от таблеток у кота или собаки откажут почки, или еще хуже начнет развиваться онкология. К тому же стоимость кастрации оправдывает затраты на контрацептивы. Домашнее животное всегда будет иметь безупречный вид, чего не скажешь о питомцах, которые постоянно худеют в период спаривания.

В подведение итогов отметим что кастрация – это идеальная и не травматичная процедура, спустя несколько дней после операции, животное будет вести себя привычно.