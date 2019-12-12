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В Минске определили победителей проекта «300 талантов для Королевы»
13.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня в легкоатлетическом манеже БГУФК в Минске подвели итоги пятого сезона проекта «300 талантов для Королевы». Из десятков тысяч ребят, которые принимали участие на начальных этапах отбора, 300 самых быстрых и ловких дошли до решающего раунда соревнований. Команды из всех областей и Минска состязались в метании мяча, беге с барьерами, прыжках на скакалке и эстафетах, чтобы определить лучшего. Победителем в многоборье стала команда Гомельской области, на втором месте соревнования завершили представители Гродненской области, а замкнули тройку призеров ребята из Минска.
С каждым годом число ребят, принимающих участие в отборочных соревнованиях, растет. Повышается и интерес к проекту у детей и учителей — попав в «300 талантов для Королевы» однажды, говорит учитель физической культуры Татьяна Смирнова из Бобруйска, хочется снова и снова оказываться в числе финалистов:
— Когда моя ученица Маргарита впервые попала в финал проекта, она была очень сильно впечатлена происходящим. В этом году целенаправленно готовились к соревнованиям — она очень хотела пробиться в число участников. Отбор непростой: талантливых детей много, и сначала они соревнуются в районных соревнованиях, потом в областных. Думаю, такой проект очень важен для школьников. Они видят, что здоровый образ жизни и спорт — это замечательно, а атмосфера на турнире заряжает их непередаваемыми эмоциями. Весь позитив от участия они несут в свои школы и классы.
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук говорит, что проект «300 талантов для Королевы» — это одни из тех соревнований, что должны быть базовыми в спорте:
— Мы должны начинать развитие именно с таких маленьких детей, ведь если нам удастся правильно построить фундамент, то и надстройка над ним будет хорошая. Все ребята, которые прошли через серьезный отбор и вошли в число финалистов, хотят победить — у них с раннего возраста воспитывается характер. Возможно, не все они в будущем станут профессиональными легкоатлетами, но и наша цель не в этом. Куда важнее то, что они вовлечены в спорт.
— Мы понимаем детское волнение и максимально стараемся отвлечь от этого, поэтому на каждой площадке есть активности, которые помогают ребятам переключиться. В то же время для нас этот проект — возможность провести настоящую селекцию, повысить шансы на укрепление нашего резерва. Среди участников проекта мы видим потенциальных чемпионов. Выискиваем их и ставим перед собой задачу направить ребят вперед, чтобы специалисты грамотно работали с ними и помогали развиваться. Мы приложим все усилия для того, чтобы уследить за каждым ребенком, дать ему шанс раскрыть талант. И неважно, живет он в Минске или в самой отдаленной деревне.
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Сегодня в легкоатлетическом манеже БГУФК в Минске подвели итоги пятого сезона проекта «300 талантов для Королевы». Из десятков тысяч ребят, которые принимали...
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