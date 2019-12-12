В Минске определили победителей проекта «300 талантов для Королевы»

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня в легкоатлетическом манеже БГУФК в Минске подвели итоги пятого сезона проекта «300 талантов для Королевы». Из десятков тысяч ребят, которые принимали участие на начальных этапах отбора, 300 самых быстрых и ловких дошли до решающего раунда соревнований. Команды из всех областей и Минска состязались в метании мяча, беге с барьерами, прыжках на скакалке и эстафетах, чтобы определить лучшего. Победителем в многоборье стала команда Гомельской области, на втором месте соревнования завершили представители Гродненской области, а замкнули тройку призеров ребята из Минска.





С каждым годом число ребят, принимающих участие в отборочных соревнованиях, растет. Повышается и интерес к проекту у детей и учителей — попав в «300 талантов для Королевы» однажды, говорит учитель физической культуры Татьяна Смирнова из Бобруйска, хочется снова и снова оказываться в числе финалистов:

— Когда моя ученица Маргарита впервые попала в финал проекта, она была очень сильно впечатлена происходящим. В этом году целенаправленно готовились к соревнованиям — она очень хотела пробиться в число участников. Отбор непростой: талантливых детей много, и сначала они соревнуются в районных соревнованиях, потом в областных. Думаю, такой проект очень важен для школьников. Они видят, что здоровый образ жизни и спорт — это замечательно, а атмосфера на турнире заряжает их непередаваемыми эмоциями. Весь позитив от участия они несут в свои школы и классы.





Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук говорит, что проект «300 талантов для Королевы» — это одни из тех соревнований, что должны быть базовыми в спорте:

— Мы должны начинать развитие именно с таких маленьких детей, ведь если нам удастся правильно построить фундамент, то и надстройка над ним будет хорошая. Все ребята, которые прошли через серьезный отбор и вошли в число финалистов, хотят победить — у них с раннего возраста воспитывается характер. Возможно, не все они в будущем станут профессиональными легкоатлетами, но и наша цель не в этом. Куда важнее то, что они вовлечены в спорт.









За соревнованиями ребят школьного начального возраста следили не только тренеры. Поприветствовать финалистов проекта приехали председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен, заместитель министра образования Александр Кадлубай и многие другие. Несмотря на волнение, маленькие атлеты старались показать все, на что способны. И победителем стал каждый — медаль получили все участники финального этапа соревнований. Кроме того, чемпионам и призерам в отдельных дисциплинах вручили кубки. Проект «300 талантов для Королевы» стал праздником для ребят: школьникам подарили возможность погрузиться в сказку, в которой каждая команда представляла определенное королевство, а рядом на протяжении всех соревнований находились любимые сказочные герои — Микки Маус, Белоснежка и многие другие. Вадим Девятовский говорит, что такой формат соревнований выбран неспроста:







— Мы понимаем детское волнение и максимально стараемся отвлечь от этого, поэтому на каждой площадке есть активности, которые помогают ребятам переключиться. В то же время для нас этот проект — возможность провести настоящую селекцию, повысить шансы на укрепление нашего резерва. Среди участников проекта мы видим потенциальных чемпионов. Выискиваем их и ставим перед собой задачу направить ребят вперед, чтобы специалисты грамотно работали с ними и помогали развиваться. Мы приложим все усилия для того, чтобы уследить за каждым ребенком, дать ему шанс раскрыть талант. И неважно, живет он в Минске или в самой отдаленной деревне.







https://www.sb.by