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Помогите выбрать лучший ремонт проекта «Моя кухня-3» - финальное голосование

13.12.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конкурс длиной почти в год, который мы запустили с мебельной фабрикой «ГеосИдеал», подходит к своему логическому завершению. Осталась самая волнительная часть: выбрать финалистов.

Топ-10 историй ремонта мы определили посредством первого и второго полуфиналов. Теперь, уважаемые читатели, вам предстоит выбрать из них пять самых-самых (чтобы проголосовать за фаворита, необходимо авторизироваться).

Победителей, напомним, ждут денежные призы:

первое место — 700 BYN;

второе место — 600 BYN;

третье место — 500 BYN;

четвертое место — 400 BYN;

пятое место — 300 BYN.

Голосовать можно за любое количество историй, но не чаще одного раза в сутки за определенного участника. Голосование продлится до 8.30 20 декабря. Пять авторов историй, набравших наибольшее количество голосов, и станут обладателями денежных призов. Удачи!

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

 
 
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