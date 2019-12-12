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Помогите выбрать лучший ремонт проекта «Моя кухня-3» - финальное голосование
Источник материала: Tut.by
Конкурс длиной почти в год, который мы запустили с
Топ-10 историй ремонта мы определили посредством
Голосовать можно за любое количество историй, но не чаще одного раза в сутки за определенного участника. Голосование продлится до 8.30 20 декабря. Пять авторов историй, набравших наибольшее количество голосов, и станут обладателями денежных призов. Удачи!
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Посмотрите на десять лучших народных интерьеров проекта «Моя кухня-3». *Партнерский материал
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