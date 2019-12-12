Помогите выбрать лучший ремонт проекта «Моя кухня-3» - финальное голосование

Источник материала: Tut.by

Конкурс длиной почти в год, который мы запустили с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» , подходит к своему логическому завершению. Осталась самая волнительная часть: выбрать финалистов.

Топ-10 историй ремонта мы определили посредством первого и второго полуфиналов. Теперь, уважаемые читатели, вам предстоит выбрать из них пять самых-самых (чтобы проголосовать за фаворита, необходимо авторизироваться).

Победителей, напомним, ждут денежные призы: первое место — 700 BYN; второе место — 600 BYN; третье место — 500 BYN; четвертое место — 400 BYN; пятое место — 300 BYN.

Голосовать можно за любое количество историй, но не чаще одного раза в сутки за определенного участника. Голосование продлится до 8.30 20 декабря. Пять авторов историй, набравших наибольшее количество голосов, и станут обладателями денежных призов. Удачи!

Партнер проекта:

Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.