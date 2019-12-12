Сенаторы в США приняли резолюцию о признании геноцида армян

ВВС . «Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», — заявил сенатор-республиканец Тед Круз, передает





Сенатор-демократ Боб Менендес неоднократно представлял резолюцию о геноциде армян, однако ее блокировали другие сенаторы.





В ноябре резолюцию заблокировали два сенатора от Республиканской партии — Линдси Грэм и Дэвид Пердью.





По правилам любой сенатор может представить резолюцию или заблокировать ее. В четверг против обсуждения никто не возражал.





В октябре резолюция о признании геноцида армян была принята палатой представителей конгресса подавляющим большинством голосов.





Власти Турции назвали решение нижней палаты бесполезным и крайне оскорбительным для турецкого народа. Турция последовательно препятствует любым попыткам признать трагические события 100-летней давности геноцидом.





В резолюции содержится призыв выразить мнение, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.





Для того чтобы признание геноцида армян стало официальной позицией США, резолюция должна быть одобрена обеими палатами конгресса и подписана президентом.





Весной президент США Дональд Трамп в своем заявлении вновь не стал называть массовые убийства армян геноцидом. Его предшественник Барак Обама также избегал слова «геноцид».





Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал принятие резолюции о признании геноцида армян историческим событием.





В МИД Турции заявили, что резолюция лишена правовой основы и направлена на подрыв отношений Анкары и Вашингтона.









«История запомнит эти резолюции как безответственные действия некоторых членов конгресса США против Турции,» — написал в твиттере директор по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.





Санкции против Турции

В среду комитет по международным отношениям Сената проголосовал за санкции против Турции. Теперь законопроект будет вынесен на рассмотрение всей верхней палаты конгресса.





Эти меры стали ответом на покупку Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Вашингтон неоднократно предостерегал Турцию от закупок российского вооружения.





В Вашингтоне опасаются, что С-400 поставят под угрозу американские истребители F-35. Кроме того, Турция является членом НАТО, и конгресс США уже предупреждал Анкару, что закупка С-400 несовместима с членством в альянсе.





В результате США уже приостановили поставки Турции истребителей F-35, которые производятся совместно с другими западными странами.

