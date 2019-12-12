|
Лидеры ЕС решили продлить санкции против России
Источник материала: Партизан
Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года. Об этом сообщил в четверг журналистам на полях саммита представитель Евросовета Баренд Лейтс.
«Саммит ЕС одобрил продление санкций против России», — сказал он.
Как сообщил при этом корреспонденту
Теперь, по его словам, политическое решение должно быть формализовано. «Ожидается, что в ближайшие две недели, возможно, даже на следующей неделе Совет утвердит формальное решение, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу», — пояснил он.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и с Крымом. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)