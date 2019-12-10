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Республиканская акция «Безопасный Новый год!
13.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Со 2 по 28 декабря в районе проходит республиканская акция «Безопасный Новый год!», направленная на предупреждение пожаров и несчастных случаев в результате нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам и неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. В ее проведение активно включились сотрудники Шарковщинского РОЧС. Во время второго этапа акции (с 9 по 17 декабря) спасатели проводят специальные мероприятия в общеобразовательных учреждениях района, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, где дети находятся в социально опасном положении. Особое внимание при работе с детьми уделено правилам использования пиротехники, поведения на водоемах в зимний период, а также безопасности во время зимних каникул.
К. КУРЕЦ,
инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.
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