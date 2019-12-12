Как 19-летняя австралийка привлекла 200 млн долларов на приложение для дизайна

Источник материала: Новости Волковыска

Большинство удачных бизнес-идей начинаются с проблемы. 19-летняя австралийка Мелани Паркинс преподавала дизайн в университете, когда осознала, что существующие графические редакторы тяжелые и не позволяют быстро и просто делать базовые вещи для дизайна.

Она была разочарована, когда поняла, сколько времени ей понадобилось для освоения всех графических программ для проектирования. Даже простейшие операции вроде экспорта PDF в профессиональных программах могут занимать 22 клика.

☑ Тестирование идеи

Так у нее возникла идея создать онлайн-сервис, который бы сделал процесс создания дизайна быстрее, проще и доступнее для всех. Мелани со своим парнем Клиффом решили протестировать идею на первом бизнесе – Fusion Books на нишевом рынке дизайна выпускных альбомов в Австралии.





Клифф Обрехт и Мелани Перкинс, они до сих пор вместе

Fusion Books – это веб-сайт, который позволяет старшим школам создавать свои ежегодники в Интернете. Проект разрабатывался в гостиной матери Мелани и был реализован на деньги, которые им удалось занять у родственников.

В течение следующих нескольких лет Fusion превратился в крупнейшего в Австралии издателя ежегодников, а затем расширился до Франции и Новой Зеландии. Бизнес был настолько успешным, что Мелани решила покинуть университет, чтобы сосредоточиться на нем на полную ставку.

☑ Создание Canva

Понимая, что идею Fusion можно применять не только для создания ежегодников, в 2010 году Мелани отправилась в Калифорнию, чтобы донести идею Canva до потенциальных инвесторов.

В Силиконовой долине она столкнулась с большими трудностями при презентации своего проекта инвесторам. Мелани говорит, что между австралийским и американским отношением к саморекламе есть огромная разница.

«В Австралии люди действительно обсуждают свои достижения», – говорит она. «В Силиконовой долине, где вы пытаетесь собрать средства или получить команду инженеров, вы должны иметь возможность говорить о своих достижениях».

Прошло немало времени, прежде чем Мелани удалось собрать для бизнеса стартовый капитал и найти людей, который были бы готовы вложиться в реализацию идеи. В 2013 году ей повезло, и она встретилась с Камероном Адамсом, который до этого работал в Google и присоединился к ним в роли партнера. Его опыт помог получить первые положительные ответы от инвесторов. За все время сервис привлек инвестиций на $242 млн.





Основатели Canva

В то время как основная услуга сайта бесплатна, она зарабатывает деньги, взимая плату за подписку, чтобы получить доступ к более продвинутым инструментам.

☑ Рост интереса к дизайну в обществе

С увеличением и улучшением визуального контента в Интернете у людей появилась потребность делать красиво: от лого для стартапа до презентации в школе, резюме для собеседования или фото в Instagram. Canva объединила и упростила процесс так, что дизайном могли заниматься люди без какой-либо профессиональной подготовки.

☑ Реализация

Пользователям Canva доступны десятки шаблонов, бесплатных изображений, коллекций иконок, шрифтов, фонов, цветов. Также можно начать с чистого листа, создавая собственные шаблоны. Визуальный контент теперь может создавать каждый.

В настоящее время бизнес Мелани оценивается в 1 млрд долларов после того, как он прошел последний раунд инвестиций в 2018 году.





Мелани Перкинс, глава Canva

В Canva зарегистрированы 10 миллионов пользователей в 179 странах мира, каждую секунду на ее веб-сайте создается 10 дизайнов. Неплохо для бизнеса, который зародился в гостиной дома матери Мелани в Перте.